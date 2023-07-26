https://sputnikarabic.ae/20230726/مستشار-سابق-للبنتاغون-يتوقع-زوال-الجيش-الأوكراني-نتيجة-الهجوم-المضاد--1079436240.html
مستشار سابق للبنتاغون يتوقع زوال الجيش الأوكراني نتيجة "الهجوم المضاد"
مستشار سابق للبنتاغون يتوقع زوال الجيش الأوكراني نتيجة "الهجوم المضاد"
توقع المستشار السابق لدى البنتاغون، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، أن القوات المسلحة الأوكرانية ستفقد جميع الألوية المتبقية إذا واصلت النهج الحالي من العمليات... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T19:39+0000
2023-07-26T19:39+0000
2023-07-26T19:48+0000
رصد عسكري
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وقال ماكغريغور في بث على قناة "جادجينغ فريدوم" على منصة "يوتيوب"، اليوم الأربعاء: "القوات الأوكرانية تختفي أمام أعيننا، إذا واصلوا الهجوم المضاد، فسيتم تدمير القوات المتبقية".وأشار ماكغريغور إلى أنه "في هذه الحالة، لن يتبقى شيء لكييف".وأوضح ماكغريغور أن "الهجوم المضاد الأوكراني أدى إلى تقدم بطيء وحذر للجيش الروسي على طول خط المواجهة بأكمله".وعلى محور كراسني ليمان، واصلت وحدات من لواء المدفعية الآلي الخامس عشر، التابع لقوات مجموعة "المركز"، اليوم الأربعاء، العمليات الهجومية في منطقة سيرغييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وتوغلت الوحدات الروسية لما يصل إلى ثلاثة كيلومترات على طول الجبهة و2700 متر في عمق دفاعات العدو.
https://sputnikarabic.ae/20230725/متحدث-القوات-الجوية-الأوكرانية-تفوق-روسيا--في-الحرب-الإلكترونية-يبطئ-الهجوم-المضاد-1079375113.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مستشار سابق للبنتاغون يتوقع زوال الجيش الأوكراني نتيجة "الهجوم المضاد"
19:39 GMT 26.07.2023 (تم التحديث: 19:48 GMT 26.07.2023) تابعنا عبر
توقع المستشار السابق لدى البنتاغون، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، أن القوات المسلحة الأوكرانية ستفقد جميع الألوية المتبقية إذا واصلت النهج الحالي من العمليات الهجومية.
وقال ماكغريغور في بث على قناة "جادجينغ فريدوم" على منصة "يوتيوب"، اليوم الأربعاء: "القوات الأوكرانية تختفي أمام أعيننا، إذا واصلوا الهجوم المضاد، فسيتم تدمير القوات المتبقية".
وأشار ماكغريغور إلى أنه "في هذه الحالة، لن يتبقى شيء لكييف".
حتى القوات المسلحة الأوكرانية بدأت بالاعتراف بأنها لا تستطيع مواصلة العمليات الهجومية لأنها عانت من خسائر بشرية كثيرة.
وأوضح ماكغريغور أن "الهجوم المضاد الأوكراني أدى إلى تقدم بطيء وحذر للجيش الروسي على طول خط المواجهة بأكمله".
وعلى محور كراسني ليمان، واصلت وحدات من لواء المدفعية الآلي الخامس عشر، التابع لقوات مجموعة "المركز"، اليوم الأربعاء، العمليات الهجومية في منطقة سيرغييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتوغلت الوحدات الروسية
لما يصل إلى ثلاثة كيلومترات على طول الجبهة و2700 متر في عمق دفاعات العدو.