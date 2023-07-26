https://sputnikarabic.ae/20230726/مندوبو-الاتحاد-الأوروبي-يحاولون-الاتفاق-على-عقوبات-جديدة-ضد-بيلاروسيا-1079398402.html
مندوبو الاتحاد الأوروبي يحاولون الاتفاق على عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا
مندوبو الاتحاد الأوروبي يحاولون الاتفاق على عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا
يحاول المندوبون الدائمون للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، خلال جلستهم الاتفاق على حزمة عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T01:29+0000
2023-07-26T01:29+0000
2023-07-26T01:29+0000
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بروكسل – سبوتنيك. وجاء في جدول أعمال الجلسة: "القرار والأمر التنفيذي لمجلس الاتحاد الأوروبي إزاء القيود المتعلقة بالوضع في بيلاروس وتورط بيلاروس في العدوان الروسي".وكانت مصادر أوروبية قد أفادت في وقت سابق، بأن حزمة عقوبات جديدة ضد مينسك قد تدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع الجاري.وستبدأ الجلسة في الساعة 10 صباحاً بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت موسكو).والشهر الماضي، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا وبيلاروسيا تبذلان قصارى جهدهما لضمان الحصانة من العقوبات، وتطوير التجارة المتبادلة، التي تسمح لهما بالحفاظ على الإنتاج وإعادة توجيهه.وقال بوتين في خطابه أمام المشاركين في منتدى أقاليم روسيا وبيلاروسيا: "روسيا وبيلاروسيا تبذلان قصارى جهدهما لضمان استقرار اقتصاديهما، وحصانتهما من التأثير السلبي للعقوبات، ومن الصعب تحقيق النجاح في هذه المسألة دون شراكة إقليمية وثيقة".
https://sputnikarabic.ae/20230628/بوتين-روسيا-وبيلاروسيا-تبذلان-قصارى-جهدهما-لضمان-الحصانة-من-العقوبات-1078559070.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم, حكومة بيلاروسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم, حكومة بيلاروسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
مندوبو الاتحاد الأوروبي يحاولون الاتفاق على عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا
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يحاول المندوبون الدائمون للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، خلال جلستهم الاتفاق على حزمة عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا.
بروكسل – سبوتنيك
. وجاء في جدول أعمال الجلسة: "القرار والأمر التنفيذي لمجلس الاتحاد الأوروبي إزاء القيود المتعلقة بالوضع في بيلاروس وتورط بيلاروس في العدوان الروسي".
وكانت مصادر أوروبية قد أفادت في وقت سابق، بأن حزمة عقوبات جديدة ضد مينسك قد تدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع الجاري.
وستبدأ الجلسة في الساعة 10 صباحاً بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت موسكو).
والشهر الماضي، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا وبيلاروسيا تبذلان قصارى جهدهما لضمان الحصانة من العقوبات
، وتطوير التجارة المتبادلة، التي تسمح لهما بالحفاظ على الإنتاج وإعادة توجيهه.
وقال بوتين في خطابه أمام المشاركين في منتدى أقاليم روسيا وبيلاروسيا: "روسيا وبيلاروسيا تبذلان قصارى جهدهما لضمان استقرار اقتصاديهما، وحصانتهما من التأثير السلبي للعقوبات، ومن الصعب تحقيق النجاح في هذه المسألة دون شراكة إقليمية وثيقة".