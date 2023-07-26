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هزة أرضية بقوة 4.9 درجة تضرب جزر الكوريل في المحيط الهادئ
هزة أرضية بقوة 4.9 درجة تضرب جزر الكوريل في المحيط الهادئ
سجلت محطات رصد الزلازل الروسية، صباح اليوم الأربعاء، هزة أرضية بقوة 4.9 درجة في منطقة جزر كوريل. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T00:08+0000
2023-07-26T00:08+0000
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وقالت إلينا سيمينوفا، مدير محطة الزلازل بفرع وكالة الجيوفيزياء الموحدة للأكاديمية الروسية بمدينة يوجنو-ساخالينسك" لوكالة "سبوتنيك": "وقعت الهزة الأرضية بقوة 4.9 في 26 يوليو/ تموز في الساعة 00:51 (16:51 بتوقيت موسكو يوم الثلاثاء)".وأضافت "كان مركز الزلزال في المحيط الهادئ على بعد 172 كيلومتراً شرق جزيرة ماتوا في جزر الكوريل. وكان مركز الهزة تحت سطح الأرض على عمق 10 كيلومترات".وأوضحت أنه لم يتم شعور الزلزال في المناطق المأهولة في سلسلة جزر الكوريل، ولم يتم إصدار تحذير من موجات تسونامي.
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جزر الكوريل, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, المحيط الهادي
جزر الكوريل, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, المحيط الهادي

هزة أرضية بقوة 4.9 درجة تضرب جزر الكوريل في المحيط الهادئ

00:08 GMT 26.07.2023
© AFP 2023 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© AFP 2023 / Richter magnitude scale
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سجلت محطات رصد الزلازل الروسية، صباح اليوم الأربعاء، هزة أرضية بقوة 4.9 درجة في منطقة جزر كوريل.
وقالت إلينا سيمينوفا، مدير محطة الزلازل بفرع وكالة الجيوفيزياء الموحدة للأكاديمية الروسية بمدينة يوجنو-ساخالينسك" لوكالة "سبوتنيك": "وقعت الهزة الأرضية بقوة 4.9 في 26 يوليو/ تموز في الساعة 00:51 (16:51 بتوقيت موسكو يوم الثلاثاء)".
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وأضافت "كان مركز الزلزال في المحيط الهادئ على بعد 172 كيلومتراً شرق جزيرة ماتوا في جزر الكوريل. وكان مركز الهزة تحت سطح الأرض على عمق 10 كيلومترات".
وأوضحت أنه لم يتم شعور الزلزال في المناطق المأهولة في سلسلة جزر الكوريل، ولم يتم إصدار تحذير من موجات تسونامي.
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