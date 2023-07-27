https://sputnikarabic.ae/20230727/آبي-أحمد-بعد-لقائه-مع-بوتين-إثيوبيا-وروسيا-تواصلان-تعزيز-العلاقات-الثنائية-والتعاون-الاقتصادي-1079465696.html

آبي أحمد بعد لقائه مع بوتين: إثيوبيا وروسيا تواصلان تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي

آبي أحمد بعد لقائه مع بوتين: إثيوبيا وروسيا تواصلان تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي

علق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على لقائه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، ‏خلال فعاليات القمة الروسية – الأفريقية.‏ 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T11:52+0000

2023-07-27T11:52+0000

2023-07-27T11:52+0000

أخبار إثيوبيا

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

قمة "روسيا - أفريقيا 2023"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079427238_0:278:2652:1770_1920x0_80_0_0_e89164f8b1aa90b74721b277aa90145c.jpg

ونشر أحمد صورا من لقائه مع بوتين، وكتب معها عبر "تويتر": "أشكر الرئيس فلاديمير بوتين على الاستقبال الحار والمناقشات الصريحة، ومن خلال علاقاتنا التاريخية كأساس، ستواصل إثيوبيا وروسيا تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه برئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، أمس الأربعاء، عن إعداد حزمة من الوثائق المشتركة والاتفاقات لهذه الزيارة بينها ما يتعلق بأمن المعلومات.وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإثيوبي: "لقد أعددنا حزمة كاملة من الوثائق لزيارتكم، بما في ذلك اتفاق حكومي دولي بشأن أمن المعلومات، والحركة الجوية، ومذكرة تفاهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخارطة طريق للتعاون في استخدام الطاقة الذرية السلمية، وبروتوكول بين دوائر الجمارك".تجدر الإشارة إلى أن القمة الروسية - الأفريقية تنطلق في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، من 26 وحتى 29 يوليو/ تموز الجاري.تعتبر القمة الروسية - الأفريقية حدثًا رئيسيًا وكبيرًا في العلاقات بين روسيا وأفريقيا. يهدف هذا الحدث إلى تحقيق مستوى جديد نوعيًا للشراكة المتبادلة المنفعة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.وتهدف هذه القمة إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا ودول أفريقيا في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية والإنسانية.وسيكون المنتدى الاقتصادي الذي سيعقد في إطار القمة الروسية - الأفريقية الثانية حدثًا فريدًا من نوعه في العلاقات بين روسيا والقارة الأفريقية، وسيهدف لتنويع أشكال ومجالات التعاون بين روسيا وأفريقيا وتحديد مسار هذه العلاقات على المدى الطويل.يُذكر أن القمة الروسية - الأفريقية الأولى عُقدت، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، في مدينة سوتشي الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20230726/الوفود-الأفريقية-تتوافد-إلى-مطار-بولكوفو-في-بطرسبورغ-لحضور-القمة-الروسية-الأفريقية-1079414835.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إثيوبيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"