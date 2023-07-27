https://sputnikarabic.ae/20230727/آفاق-اقتصادات-دول-بريكس-1079463860.html
آفاق اقتصادات دول "بريكس"
آفاق اقتصادات دول "بريكس"
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، يوم الثلاثاء الماضي، أن مجموعة "بريكس"، خلافا لـ"الناتو"، يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في استقرار العلاقات... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T11:46+0000
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وقال باتروشيف، خلال افتتاح اجتماع كبار الممثلين المسؤولين عن المسائل الأمنية لدول "بريكس" والدول الصديقة للمجموعة، المنعقد في جوهانسبرغ، في جنوب أفريقيا:وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعًا ثنائيًا مع رئيسة بنك التنمية التابع لـ"بريكس"، ديلما روسيف، في مدينة سان بطرسبورغ، يوم أمس الأربعاء، عشية القمة الروسية الأفريقية.وأكد بوتين خلال الاجتماع، أن "التسويات بالعملات الوطنية بين دول "بريكس" آخذة في التوسع"، مشيرًا إلى أن "بنك التنمية في المنظمة تمكن من لعب دور في هذا الأمر".ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى "بريكس" في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.كما تخطط سبع دول أخرى للانضمام إلى مجموعة "بريكس". وأعد فريق عمل "سبوتنيك" رسمًا بيانيًا حول آفاق اقتصادات دول "بريكس".شاهد أيضا - متى أقامت روسيا علاقات دبلوماسية مع الدول الأفريقية؟
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انفوجرافيك, اقتصاد, مجموعة بريكس, инфографика
انفوجرافيك, اقتصاد, مجموعة بريكس, инфографика
آفاق اقتصادات دول "بريكس"
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أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، يوم الثلاثاء الماضي، أن مجموعة "بريكس"، خلافا لـ"الناتو"، يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في استقرار العلاقات الدولية.
وقال باتروشيف، خلال افتتاح اجتماع كبار الممثلين المسؤولين عن المسائل الأمنية لدول "بريكس"
والدول الصديقة للمجموعة، المنعقد في جوهانسبرغ، في جنوب أفريقيا:
بريكس، خلافًا لحلف شمال الأطلسي، الذي تقوده الولايات المتحدة، يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في استقرار العلاقات الدولية. تقدم "دولنا الخمس" أمثلة مقنعة للعمل الفعال بشأن المشاكل العالمية الملحة على أساس مبادئ الانفتاح والمساواة والاحترام المتبادل وغياب أجندة خفية.
وأكد بوتين خلال الاجتماع، أن "التسويات بالعملات الوطنية بين دول "بريكس" آخذة في التوسع"، مشيرًا إلى أن "بنك التنمية في المنظمة تمكن من لعب دور في هذا الأمر".
ومجموعة "بريكس
" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى "بريكس" في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
كما تخطط سبع دول أخرى للانضمام إلى مجموعة "بريكس". وأعد فريق عمل "سبوتنيك" رسمًا بيانيًا حول آفاق اقتصادات دول "بريكس".