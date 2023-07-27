https://sputnikarabic.ae/20230727/الأمم-المتحدة-تعلق-عملياتها-الإنسانية-في-النيجر-على-خلفية-الانقلاب-العسكري-1079484635.html

الأمم المتحدة تعلق عملياتها الإنسانية في النيجر على خلفية الانقلاب العسكري

الأمم المتحدة تعلق عملياتها الإنسانية في النيجر على خلفية الانقلاب العسكري

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، اليوم الخميس، تعليق المنظمة لعملياتها الإنسانية في النيجر، وذلك في أعقاب الانقلاب العسكري. 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T17:51+0000

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال دوغاريك، خلال إفادة صحفية: "المشكلة تتعلق بالطيران الآن، بمعنى أن رحلاتنا الإنسانية لا يمكنها الطيران داخل البلاد، ما يعني تعليق العمليات الإنسانية".وأعلن عسكريون في جيش النيجر، أمس الأربعاء، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود البرية والجوية وفرض حظر التجوال.وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش النيجر في بيان "دعم إعلان مجموعة من العسكريين الإطاحة برئيس البلاد، محمد بازوم، من أجل الحفاظ على السلامة الجسدية للرئيس وأسرته، وتجنب المواجهة الدامية بين القوات المختلفة والحفاظ على تماسك الجيش".وحذر الجيش من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، سيكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، ويؤدي إلى فوضى في البلاد".وتعد هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل من أفقر دول العالم، وتاريخها مليء بالانقلابات العسكرية، آخرها ذاك الذي أطاح بالرئيس، مامادو تانجا، في شباط / فبراير 2010.وكانت آخر محاولة انقلاب، قبل يومين من حفل تنصيب الرئيس الحالي، محمد بازوم، في مارس/ آذار من العام 2021.وفاز بازوم (63 عاما)، وهو حليف وثيق لفرنسا، بحصوله على 55 في المئة من الأصوات في الشوط الثاني من الانتخابات، التي نظمت في فبراير 2021، مقابل 44 في المئة من الأصوات حصل عليها خصمه، محمد عثمان، مرشح المعارضة، الذي سبق أن حكم البلاد في تسعينيات القرن الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20230727/طائرة-عسكرية-فرنسية-تهبط-في-النيجر-رغم-إغلاق-المجال-الجوي-1079482902.html

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