https://sputnikarabic.ae/20230727/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-تفاصيل-المباحثات-بين-شويغو-والزعيم-الكوري-الشمالي-1079441800.html

الدفاع الروسية تكشف عن تفاصيل المباحثات بين شويغو والزعيم الكوري الشمالي

الدفاع الروسية تكشف عن تفاصيل المباحثات بين شويغو والزعيم الكوري الشمالي

التقى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أثناء زيارته لبيونغ يانغ، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حيث تم تبادلا وجهات النظر بشأن الأمن العالمي والإقليمي. 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T06:22+0000

2023-07-27T06:22+0000

2023-07-27T06:22+0000

روسيا

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس: "استقبل الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال زيارته لبيونغ يانغ".وتابعت أن شويغو، وكيم جونغ أون، تبادلا وجهات النظر حول قضايا الأمن العالمي والإقليمي.بالإضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى أن وزير الدفاع الروسي سيشارك اليوم الخميس، الموافق لـ 27 تموز/ يوليو ، في العرض العسكري المخصص للذكرى السبعين لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية 1950-1953.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكوري الشمالي بحث مع وزير الدفاع الروسي قضايا أمنية ودفاعية، مشيرة إلى أن شويغو سلّم كيم جونغ أون رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي سياق متصل، تستقبل كوريا الشمالية وفدا رفيع المستوى قادما من الصين، خلال الأسبوع الجاري، والذي يصل للمشاركة في احتفالات ‏الذكرى السنوية لانتهاء الحرب الكورية، في ما يُعتقد أنه أول زيارة لمسؤولين أجانب لبيونغ يانغ، منذ تفشي ‏فيروس كورونا.وتحيي بيونغ يانغ اليوم، الذكرى الـ 70 لتوقيع اتفاقية الهدنة الكورية في 27 يوليو/ تموز 1953، التي أنهت المعارك، ويحتفل بها في الشمال باعتبارها يوم النصر.

https://sputnikarabic.ae/20230726/شويغو-كوريا-الشمالية-شريك-مهم-لروسيا-ومحادثات-اليوم-ستسهم-في-تعزيز-التعاون-في-مجال-الدفاع-1079413179.html

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