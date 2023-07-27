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الدفاع الروسية تكشف عن تفاصيل المباحثات بين شويغو والزعيم الكوري الشمالي
الدفاع الروسية تكشف عن تفاصيل المباحثات بين شويغو والزعيم الكوري الشمالي
التقى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أثناء زيارته لبيونغ يانغ، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حيث تم تبادلا وجهات النظر بشأن الأمن العالمي والإقليمي. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T06:22+0000
2023-07-27T06:22+0000
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس: "استقبل الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال زيارته لبيونغ يانغ".وتابعت أن شويغو، وكيم جونغ أون، تبادلا وجهات النظر حول قضايا الأمن العالمي والإقليمي.بالإضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى أن وزير الدفاع الروسي سيشارك اليوم الخميس، الموافق لـ 27 تموز/ يوليو ، في العرض العسكري المخصص للذكرى السبعين لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية 1950-1953.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكوري الشمالي بحث مع وزير الدفاع الروسي قضايا أمنية ودفاعية، مشيرة إلى أن شويغو سلّم كيم جونغ أون رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي سياق متصل، تستقبل كوريا الشمالية وفدا رفيع المستوى قادما من الصين، خلال الأسبوع الجاري، والذي يصل للمشاركة في احتفالات ‏الذكرى السنوية لانتهاء الحرب الكورية، في ما يُعتقد أنه أول زيارة لمسؤولين أجانب لبيونغ يانغ، منذ تفشي ‏فيروس كورونا.وتحيي بيونغ يانغ اليوم، الذكرى الـ 70 لتوقيع اتفاقية الهدنة الكورية في 27 يوليو/ تموز 1953، التي أنهت المعارك، ويحتفل بها في الشمال باعتبارها يوم النصر.
https://sputnikarabic.ae/20230726/شويغو-كوريا-الشمالية-شريك-مهم-لروسيا-ومحادثات-اليوم-ستسهم-في-تعزيز-التعاون-في-مجال-الدفاع-1079413179.html
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الدفاع الروسية تكشف عن تفاصيل المباحثات بين شويغو والزعيم الكوري الشمالي

06:22 GMT 27.07.2023
© Sputnik . Gavril Gregorov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© Sputnik . Gavril Gregorov
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التقى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أثناء زيارته لبيونغ يانغ، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حيث تم تبادلا وجهات النظر بشأن الأمن العالمي والإقليمي.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس: "استقبل الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال زيارته لبيونغ يانغ".
وتابعت أن شويغو، وكيم جونغ أون، تبادلا وجهات النظر حول قضايا الأمن العالمي والإقليمي.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
شويغو: كوريا الشمالية شريك مهم لروسيا ومحادثات اليوم ستسهم في تعزيز التعاون في مجال الدفاع
أمس, 09:22 GMT
بالإضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى أن وزير الدفاع الروسي سيشارك اليوم الخميس، الموافق لـ 27 تموز/ يوليو ، في العرض العسكري المخصص للذكرى السبعين لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية 1950-1953.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكوري الشمالي بحث مع وزير الدفاع الروسي قضايا أمنية ودفاعية، مشيرة إلى أن شويغو سلّم كيم جونغ أون رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي سياق متصل، تستقبل كوريا الشمالية وفدا رفيع المستوى قادما من الصين، خلال الأسبوع الجاري، والذي يصل للمشاركة في احتفالات ‏الذكرى السنوية لانتهاء الحرب الكورية، في ما يُعتقد أنه أول زيارة لمسؤولين أجانب لبيونغ يانغ، منذ تفشي ‏فيروس كورونا.
وتحيي بيونغ يانغ اليوم، الذكرى الـ 70 لتوقيع اتفاقية الهدنة الكورية في 27 يوليو/ تموز 1953، التي أنهت المعارك، ويحتفل بها في الشمال باعتبارها يوم النصر.
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