https://sputnikarabic.ae/20230727/القمة-الروسية-الأفريقية-قضايا-وحلول-ورهانات-على-موسكو-1079445730.html

القمة الروسية الأفريقية... قضايا وحلول ورهانات على موسكو

القمة الروسية الأفريقية... قضايا وحلول ورهانات على موسكو

تنطلق صباح اليوم الخميس، القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ، التي من المقرر أن تستمر ليومين متتاليين، وتعد أبرز عناوين القمة الحالية تعزيز الحوار... 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T05:54+0000

2023-07-27T05:54+0000

2023-07-27T07:58+0000

روسيا

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تتوافد الدول الأفريقية إلى القمة وفي جعبتهم الكثير من الأسئلة لروسيا، حيث يأمل هؤلاء بالحصول على الأجوبة المتعلقة بشأن تأثير الصراع على دولهم والخطط والمشاريع المناسبة في مختلف المجالات المشتركة مع موسكو، كما تتعهد الأخيرة بمنح شركائها الإيضاحات اللازمة، وفي بعض الحالات تعويض التكاليف.روسيا وأفريقيا: إمكانيات التجارة عندما قررت روسيا تنشيط وتنظيم علاقاتها مع الدول الأفريقية من خلال عقد القمة الروسية الأفريقية الأولى في عام 2019، كان الهدف تركيز الحوار ليكون متعدد الأطراف ويسهم بتعزيز التعاون في مختلف المجالات، حيث أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقال نُشر عشية القمة الحالية، إلى أن العلاقات الروسية مع أفريقيا "لها جذور قوية وعميقة وتميزت في جميع الأوقات بالاستقرار والثقة والإحسان".ودعمًا لهذه الأطروحة، ذكّر بوتين كما قال قبل أربع سنوات إن بلاده "دعمت باستمرار الشعوب الأفريقية في نضالها من أجل التحرر من القمع الاستعماري، وساعدت في تشكيل الدولة، وتعزيز السيادة والدفاع".وتابع بوتين بالقول: "تعد الشراكة البناءة والموثوقة والموجهة نحو المستقبل بين روسيا وأفريقيا مهمة. لذلك، يجب تطوير مجالات التفاعل الاستراتيجية التي تم تحديدها في عام 2019، وفي عام 2023 أيضًا، مشيرا إلى أن "تجارة روسيا مع الدول الأفريقية في عام 2022 زادت وبلغت قرابة 18 مليار دولار"، مؤكدا على أن روسيا تدرك جيدًا أن إمكانات الشركات التجارية والاقتصادية أعلى بكثير.علاوة على ذلك، يمكن استخلاص الدروس على سبيل المثال، من حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول "بريكس"، حيث بلغت في النصف الأول من عام 2023 وحده 28.2 مليار دولار، وبلغت عمليات التصدير والاستيراد الصينية مع أفريقيا بأكملها خلال نفس الفترة نحو 140.9 مليار دولار.روسيا وأفريقيا: ما العمل بصفقة الحبوبلم يتجاهل الرئيس بوتين صفقة الحبوب التي كانت تهدف إلى "ضمان الأمن الغذائي العالمي"، والتي برأيه استُخدمت بلا خجل حصريا لإثراء الشركات الأمريكية والأوروبية الكبيرة، وطمأن الأفارقة بأن مبادرة البحر الأسود لم تساعدهم كثيرًا، وأن الغرض الإنساني من اتفاقيات إسطنبول، مع الأخذ في الاعتبار الجزء الروسي غير المنجز من الاتفاقيات، فقد مغزاه.وقال بوتين لضيوفه الأفارقة في هذا الصدد: "أريد أن أؤكد لكم أن بلدنا قادر على استبدال الحبوب الأوكرانية تجاريا ومجانيا، خاصة وأننا نتوقع مرة أخرى حصادا قياسيا هذا العام". مهما كان الأمر، ولكن على الرغم من القائمة الواسعة للمواضيع المطروحة للنقاش، فإن الموضوع الأخير المتمثل بالصراع الروسي الأوكراني وتأثيره على بلدان القارة يبدو أنه ربما يكون الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للسياسيين الأفارقة، وبالتالي يمكن أن يصبح أحد العناصر الرئيسية في الاجتماع.وفقًا للخبراء، قد يكون هذا أيضا بسبب الرغبة في إخبار روسيا مباشرة بموقفها من انتهاء مبادرة البحر الأسود، وهناك رأي مفاده أن المشاركين في القمة سيحاولون بالتأكيد إقناع موسكو بإعادة النظر في قرارها والإفراج عن الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود. بعد كل شيء، كما يلاحظ الخبراء، فإن النقطة ليست فقط أين وفي أي أحجام ذهبت المنتجات الزراعية من أوكرانيا، ولكن من المهم أيضًا أن وجودها في السوق العالمية بطريقة أو بأخرى أسهم في انخفاض أسعار هذا المنتج.ووفي سياق متصل، احتلت مصر المرتبة السادسة بين مستوردي الحبوب الأوكرانية في إطار مبادرة البحر الأسود، حيث اشترت 1.6 مليون طن منذ يوليو/ تموز الماضي. وجاءت كينيا في منتصف القائمة في المركز الرابع عشر وحصلت على 437.5 ألف طن. وفي الوقت نفسه، فإن معظم الدول الأفريقية صامتة ولا تتسرع في إجراء تقييمات.مبادرة السلام الأفريقية بشأن الأزمة الأوكرانيةتلتزم جنوب أفريقيا الصمت أيضًا، حيث طرح رئيسها سيريل رامافوزا قبل عدة أشهر مبادرة سلام بشأن الأزمة الأوكرانية، وتمكن من زيارة موسكو وكييف مع زملائه من عدد من البلدان الأخرى للبحث عن طرق لحل النزاع. ومع ذلك، وفقًا لبعض التقارير، يخطط السيد رامافوزا ليس فقط للحديث عن صفقة الحبوب، ولكن أيضًا لإثارة الموضوع العالمي لوقف الأعمال العدائية مرة أخرى. ومن بين أمور أخرى، تنص الخطة الأفريقية على التجارة الحرة في البحر الأسود وتؤكد على أهمية مبادئ السيادة ووحدة الأراضي، أي بعبارة أخرى، بالإضافة إلى قضايا تكثيف التعاون في سان بطرسبورغ، على ما يبدو، سيكون هناك أيضًا نقاش جاد حول مشكلة السياسة الخارجية الرئيسية في العام ونصف العام الماضيين، غير المرتبطة مباشرة بأفريقيا، ولكنها تؤثرعليها بشكل أكبر وأكثر.

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