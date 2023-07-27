https://sputnikarabic.ae/20230727/الكونغو-تعلن-انتهاك-الجيش-الرواندي-حدود-البلاد-1079488580.html
الكونغو تعلن انتهاك الجيش الرواندي حدود البلاد
الكونغو تعلن انتهاك الجيش الرواندي حدود البلاد
أعلنت القوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الخميس، عن انتهاك الجيش الرواندي لحدود البلاد. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T21:45+0000
2023-07-27T21:45+0000
2023-07-27T21:49+0000
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وجاء في بيان لجيش الكونغو نُشِرَ على وسائل التواصل الاجتماعي: "تُبلِغ القوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجتمع الوطني والدولي أن قوات الدفاع الرواندية... عبرت الحدود الكونغولية يوم الخميس 27 يوليو/ تموز الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي بهدف مواصلة محاولات تقويض استقرار البلاد وانتهاك سلامتها الإقليمية بشكل متعمد".وذكر البيان أن القوات المسلحة في الكونغو ردت على هذا "التدخل" وهاجمت العدو، وفي المواجهات التالية تمكنت من طرد "الإرهابيين الروانديين" من أراضي البلاد.يشار إلى أنه في يوليو/ تموز 2022، بعد تنشيط مقاتلي حركة "إم23" في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، عُقِدَت قمة في أنغولا. واتهمت الجمهورية رواندا بدعم المتمردين، فيما نفى الجانب الرواندي أي صلة له بالتنظيم العسكري، وتبادل البلدان الاتهامات بقصف المناطق الحدودية بالمدفعية.وفي القمة، اتفق الرئيس الكونغولي فليكس تشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي على تخفيف التوترات بين البلدين.ووفقًا لبيان مكتب الرئيس الكونغولي، اشتملت خارطة الطريق على وقف فوري للعمليات القتالية وانسحاب فوري وبدون قيد أو شرط لمقاتلي "إم23" من الكونغو الديمقراطية. ومع ذلك، أعلنت جماعة "إم23" أنها لا تعتبر نفسها ملتزمة باتفاق خارطة الطريق.
https://sputnikarabic.ae/20221231/الاتحاد-الأوروبي-يحث-رواندا-على-وقف-دعم-المتمردين-في-الكونغو-1071800528.html
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الكونغو, جيش الكونغو, روندا, العالم, أخبار العالم الآن
الكونغو, جيش الكونغو, روندا, العالم, أخبار العالم الآن
الكونغو تعلن انتهاك الجيش الرواندي حدود البلاد
21:45 GMT 27.07.2023 (تم التحديث: 21:49 GMT 27.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت القوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الخميس، عن انتهاك الجيش الرواندي لحدود البلاد.
وجاء في بيان لجيش الكونغو نُشِرَ على وسائل التواصل الاجتماعي: "تُبلِغ القوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجتمع الوطني والدولي أن قوات الدفاع الرواندية... عبرت الحدود الكونغولية يوم الخميس 27 يوليو/ تموز الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي بهدف مواصلة محاولات تقويض استقرار البلاد وانتهاك سلامتها الإقليمية بشكل متعمد".
31 ديسمبر 2022, 18:48 GMT
وذكر البيان أن القوات المسلحة في الكونغو ردت على هذا "التدخل" وهاجمت العدو، وفي المواجهات التالية تمكنت من طرد "الإرهابيين الروانديين" من أراضي البلاد.
يشار إلى أنه في يوليو/ تموز 2022، بعد تنشيط مقاتلي حركة "إم23" في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، عُقِدَت قمة في أنغولا. واتهمت الجمهورية رواندا بدعم المتمردين، فيما نفى الجانب الرواندي أي صلة له بالتنظيم العسكري، وتبادل البلدان الاتهامات بقصف المناطق الحدودية بالمدفعية.
وفي القمة، اتفق الرئيس الكونغولي
فليكس تشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي على تخفيف التوترات بين البلدين.
ووفقًا لبيان مكتب الرئيس الكونغولي، اشتملت خارطة الطريق على وقف فوري للعمليات القتالية وانسحاب فوري وبدون قيد أو شرط لمقاتلي "إم23" من الكونغو الديمقراطية. ومع ذلك، أعلنت جماعة "إم23" أنها لا تعتبر نفسها ملتزمة باتفاق خارطة الطريق.