https://sputnikarabic.ae/20230727/الكونغو-تعلن-انتهاك-الجيش-الرواندي-حدود-البلاد-1079488580.html

الكونغو تعلن انتهاك الجيش الرواندي حدود البلاد

الكونغو تعلن انتهاك الجيش الرواندي حدود البلاد

أعلنت القوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الخميس، عن انتهاك الجيش الرواندي لحدود البلاد. 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T21:45+0000

2023-07-27T21:45+0000

2023-07-27T21:49+0000

الكونغو

جيش الكونغو

روندا

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/01/1065866058_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_f255ebd185bdd4a44b943a9c692d6a31.jpg

وجاء في بيان لجيش الكونغو نُشِرَ على وسائل التواصل الاجتماعي: "تُبلِغ القوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجتمع الوطني والدولي أن قوات الدفاع الرواندية... عبرت الحدود الكونغولية يوم الخميس 27 يوليو/ تموز الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي بهدف مواصلة محاولات تقويض استقرار البلاد وانتهاك سلامتها الإقليمية بشكل متعمد".وذكر البيان أن القوات المسلحة في الكونغو ردت على هذا "التدخل" وهاجمت العدو، وفي المواجهات التالية تمكنت من طرد "الإرهابيين الروانديين" من أراضي البلاد.يشار إلى أنه في يوليو/ تموز 2022، بعد تنشيط مقاتلي حركة "إم23" في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، عُقِدَت قمة في أنغولا. واتهمت الجمهورية رواندا بدعم المتمردين، فيما نفى الجانب الرواندي أي صلة له بالتنظيم العسكري، وتبادل البلدان الاتهامات بقصف المناطق الحدودية بالمدفعية.وفي القمة، اتفق الرئيس الكونغولي فليكس تشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي على تخفيف التوترات بين البلدين.ووفقًا لبيان مكتب الرئيس الكونغولي، اشتملت خارطة الطريق على وقف فوري للعمليات القتالية وانسحاب فوري وبدون قيد أو شرط لمقاتلي "إم23" من الكونغو الديمقراطية. ومع ذلك، أعلنت جماعة "إم23" أنها لا تعتبر نفسها ملتزمة باتفاق خارطة الطريق.

https://sputnikarabic.ae/20221231/الاتحاد-الأوروبي-يحث-رواندا-على-وقف-دعم-المتمردين-في-الكونغو-1071800528.html

الكونغو

روندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الكونغو, جيش الكونغو, روندا, العالم, أخبار العالم الآن