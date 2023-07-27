عربي
بوتين يلقي كلمة في قمة روسيا - أفريقيا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230727/بوتين-يشارك-في-قمة-روسيا---أفريقيا-فيديو---1079451515.html
بوتين يلقي كلمة في قمة روسيا - أفريقيا... فيديو
بوتين يلقي كلمة في قمة روسيا - أفريقيا... فيديو
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي، بحضور عدد كبير من الزعماء والدبلوماسيين... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T09:21+0000
2023-07-27T09:36+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1b/1079451086_0:0:1635:920_1920x0_80_0_0_352e78f884044dfd55d88f0018863f01.jpg
وقال بوتين إن "إمكانات إفريقيا واضحة للجميع، وروسيا مهتمة بزيادة تعميق العلاقات مع القارة الأفريقية".وأشار إلي أن روسيا والبلدان الأفريقية يمكن أن تزيد بشكل جذري من حجم التجارة في المستقبل المنظور.وتابع الرئيس الروسي: "نفهم أهمية الإمداد غير المنقطع بالمنتجات إلى أفريقيا وسنولي اهتماما خاصا لهذه المسألة، بما في ذلك توريد القمح".ووفقا للرئيس الروسي: "قدمت روسيا 11.5 مليون طن من الحبوب إلى الدول الأفريقية في عام 2022، وحوالي 10 ملايين طن في الأشهر الستة الأولى من السنة، على الرغم من العقوبات".وتابع: "الدول الغربية تعرقل روسيا في توريد الحبوب إلى الدول الأفريقية وتتهم روسيا في نفس الوقت".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بوتين يشارك في القمة الروسية الأفريقية
بوتين يشارك في القمة الروسية الأفريقية
2023-07-27T09:21+0000
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1b/1079451086_53:0:1505:1089_1920x0_80_0_0_b96ceacb352299a08ce558de71f3436e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, видео
روسيا, видео

بوتين يلقي كلمة في قمة روسيا - أفريقيا... فيديو

09:21 GMT 27.07.2023 (تم التحديث: 09:36 GMT 27.07.2023)
© Ruptly
تابعنا عبرTelegramNabd
يتبع
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي، بحضور عدد كبير من الزعماء والدبلوماسيين الأفارقه.
وقال بوتين إن "إمكانات إفريقيا واضحة للجميع، وروسيا مهتمة بزيادة تعميق العلاقات مع القارة الأفريقية".
وأشار إلي أن روسيا والبلدان الأفريقية يمكن أن تزيد بشكل جذري من حجم التجارة في المستقبل المنظور.
وتابع الرئيس الروسي: "نفهم أهمية الإمداد غير المنقطع بالمنتجات إلى أفريقيا وسنولي اهتماما خاصا لهذه المسألة، بما في ذلك توريد القمح".
ووفقا للرئيس الروسي: "قدمت روسيا 11.5 مليون طن من الحبوب إلى الدول الأفريقية في عام 2022، وحوالي 10 ملايين طن في الأشهر الستة الأولى من السنة، على الرغم من العقوبات".
وتابع: "الدول الغربية تعرقل روسيا في توريد الحبوب إلى الدول الأفريقية وتتهم روسيا في نفس الوقت".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала