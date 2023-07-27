https://sputnikarabic.ae/20230727/بوتين-يشارك-في-قمة-روسيا---أفريقيا-فيديو---1079451515.html
بوتين يلقي كلمة في قمة روسيا - أفريقيا... فيديو
بوتين يلقي كلمة في قمة روسيا - أفريقيا... فيديو
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي، بحضور عدد كبير من الزعماء والدبلوماسيين... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T09:21+0000
2023-07-27T09:21+0000
2023-07-27T09:36+0000
روسيا
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وقال بوتين إن "إمكانات إفريقيا واضحة للجميع، وروسيا مهتمة بزيادة تعميق العلاقات مع القارة الأفريقية".وأشار إلي أن روسيا والبلدان الأفريقية يمكن أن تزيد بشكل جذري من حجم التجارة في المستقبل المنظور.وتابع الرئيس الروسي: "نفهم أهمية الإمداد غير المنقطع بالمنتجات إلى أفريقيا وسنولي اهتماما خاصا لهذه المسألة، بما في ذلك توريد القمح".ووفقا للرئيس الروسي: "قدمت روسيا 11.5 مليون طن من الحبوب إلى الدول الأفريقية في عام 2022، وحوالي 10 ملايين طن في الأشهر الستة الأولى من السنة، على الرغم من العقوبات".وتابع: "الدول الغربية تعرقل روسيا في توريد الحبوب إلى الدول الأفريقية وتتهم روسيا في نفس الوقت".
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بوتين يشارك في القمة الروسية الأفريقية
بوتين يشارك في القمة الروسية الأفريقية
2023-07-27T09:21+0000
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سبوتنيك عربي
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روسيا, видео
بوتين يلقي كلمة في قمة روسيا - أفريقيا... فيديو
09:21 GMT 27.07.2023 (تم التحديث: 09:36 GMT 27.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي، بحضور عدد كبير من الزعماء والدبلوماسيين الأفارقه.
وقال بوتين إن "إمكانات إفريقيا واضحة للجميع، وروسيا مهتمة بزيادة تعميق العلاقات مع القارة الأفريقية".
وأشار إلي أن روسيا والبلدان الأفريقية يمكن أن تزيد بشكل جذري من حجم التجارة في المستقبل المنظور.
وتابع الرئيس الروسي: "نفهم أهمية الإمداد غير المنقطع بالمنتجات إلى أفريقيا وسنولي اهتماما خاصا لهذه المسألة، بما في ذلك توريد القمح".
ووفقا للرئيس الروسي: "قدمت روسيا 11.5 مليون طن من الحبوب إلى الدول الأفريقية في عام 2022، وحوالي 10 ملايين طن في الأشهر الستة الأولى من السنة، على الرغم من العقوبات".
وتابع: "الدول الغربية تعرقل روسيا في توريد الحبوب إلى الدول الأفريقية وتتهم روسيا في نفس الوقت".