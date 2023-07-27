https://sputnikarabic.ae/20230727/بلينكن-لبازوم-الشراكة-الاقتصادية-والأمنية-بين-أمريكا-والنيجر-تعتمد-على-استمرار-الحكم-الديمقراطي-1079478497.html
بلينكن لبازوم: الشراكة الاقتصادية والأمنية بين أمريكا والنيجر تعتمد على استمرار الحكم الديمقراطي
بلينكن لبازوم: الشراكة الاقتصادية والأمنية بين أمريكا والنيجر تعتمد على استمرار الحكم الديمقراطي
شدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للرئيس النيجيري، محمد بازوم، على أن الشراكة الاقتصادية والأمنية القوية بين الولايات المتحدة والنيجر تعتمد على... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T15:08+0000
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وأكد بلينكن في اتصال هاتفي مع بازوم، أمس الأربعاء، على أن "أمريكا تقف إلى جانب الشعب النيجيري والشركاء الإقليميين والدوليين في إدانة هذا الجهد للاستيلاء على السلطة بالقوة وقلب النظام الدستوري"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الأمريكية.وأكد رئيس النيجر، محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في القصر الرئاسي في نيامي، في وقت سابق اليوم، أن "المكتسبات الديمقراطية ستصان".وفي أول تعليق له على الانقلاب العسكري، قال بازوم، عبر حسابه على "تويتر" إن "المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل ستصان"، مشيرًا إلى أن "كل أبناء النيجر المحبين للديمقراطية والحرية سيحرصون على ذلك".وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في وقت سابق، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.وكانت آخر محاولة انقلاب، قبل يومين من حفل تنصيب الرئيس الحالي، محمد بازوم، في مارس/ آذار من العام 2021.وفاز بازوم (63 عاما)، وهو حليف وثيق لفرنسا، بحصوله على 55 في المئة من الأصوات في الشوط الثاني من الانتخابات، التي نظمت في فبراير 2021، مقابل 44 في المئة من الأصوات حصل عليها خصمه، محمد عثمان، مرشح المعارضة، الذي سبق أن حكم البلاد في تسعينيات القرن الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230727/جيش-النيجر-يعلن-الانضمام-إلى-جانب-قوات-الانقلاب-على-رئيس-البلاد-1079465845.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بلينكن لبازوم: الشراكة الاقتصادية والأمنية بين أمريكا والنيجر تعتمد على استمرار الحكم الديمقراطي
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شدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للرئيس النيجيري، محمد بازوم، على أن الشراكة الاقتصادية والأمنية القوية بين الولايات المتحدة والنيجر تعتمد على استمرار الحكم الديمقراطي واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وأكد بلينكن في اتصال هاتفي مع بازوم، أمس الأربعاء، على أن "أمريكا تقف إلى جانب الشعب النيجيري والشركاء الإقليميين والدوليين في إدانة هذا الجهد للاستيلاء على السلطة بالقوة وقلب النظام الدستوري"، وفقا لبيان
من وزارة الخارجية الأمريكية.
وأكد رئيس النيجر، محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في القصر الرئاسي في نيامي، في وقت سابق اليوم، أن "المكتسبات الديمقراطية ستصان".
وفي أول تعليق له على الانقلاب العسكري
، قال بازوم، عبر حسابه على "تويتر" إن "المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل ستصان"، مشيرًا إلى أن "كل أبناء النيجر المحبين للديمقراطية والحرية سيحرصون على ذلك".
وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في وقت سابق، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم
، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.
وكانت آخر محاولة انقلاب، قبل يومين من حفل تنصيب الرئيس الحالي
، محمد بازوم، في مارس/ آذار من العام 2021.
وفاز بازوم (63 عاما)، وهو حليف وثيق لفرنسا، بحصوله على 55 في المئة من الأصوات في الشوط الثاني من الانتخابات، التي نظمت في فبراير 2021، مقابل 44 في المئة من الأصوات حصل عليها خصمه، محمد عثمان، مرشح المعارضة، الذي سبق أن حكم البلاد في تسعينيات القرن الماضي.