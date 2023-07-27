https://sputnikarabic.ae/20230727/بلينكن-لبازوم-الشراكة-الاقتصادية-والأمنية-بين-أمريكا-والنيجر-تعتمد-على-استمرار-الحكم-الديمقراطي-1079478497.html

بلينكن لبازوم: الشراكة الاقتصادية والأمنية بين أمريكا والنيجر تعتمد على استمرار الحكم الديمقراطي

بلينكن لبازوم: الشراكة الاقتصادية والأمنية بين أمريكا والنيجر تعتمد على استمرار الحكم الديمقراطي

شدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للرئيس النيجيري، محمد بازوم، على أن الشراكة ‏الاقتصادية والأمنية القوية بين الولايات المتحدة والنيجر تعتمد على... 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T15:08+0000

2023-07-27T15:08+0000

2023-07-27T15:08+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار النيجر

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/15/1069332721_0:0:3295:1853_1920x0_80_0_0_52a9fbd5f07ea479a1267184d94ceefa.jpg

وأكد بلينكن في اتصال هاتفي مع بازوم، أمس الأربعاء، على أن "أمريكا تقف إلى جانب الشعب النيجيري والشركاء الإقليميين والدوليين في إدانة هذا الجهد للاستيلاء على السلطة بالقوة وقلب النظام الدستوري"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الأمريكية.وأكد رئيس النيجر، محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في القصر الرئاسي في نيامي، في وقت سابق اليوم، أن "المكتسبات الديمقراطية ستصان".وفي أول تعليق له على الانقلاب العسكري، قال بازوم، عبر حسابه على "تويتر" إن "المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل ستصان"، مشيرًا إلى أن "كل أبناء النيجر المحبين للديمقراطية والحرية سيحرصون على ذلك".وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في وقت سابق، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.وكانت آخر محاولة انقلاب، قبل يومين من حفل تنصيب الرئيس الحالي، محمد بازوم، في مارس/ آذار من العام 2021.وفاز بازوم (63 عاما)، وهو حليف وثيق لفرنسا، بحصوله على 55 في المئة من الأصوات في الشوط الثاني من الانتخابات، التي نظمت في فبراير 2021، مقابل 44 في المئة من الأصوات حصل عليها خصمه، محمد عثمان، مرشح المعارضة، الذي سبق أن حكم البلاد في تسعينيات القرن الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20230727/جيش-النيجر-يعلن-الانضمام-إلى-جانب-قوات-الانقلاب-على-رئيس-البلاد-1079465845.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار