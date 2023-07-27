https://sputnikarabic.ae/20230727/بوتين-روسيا-والدول-الأفريقية-تقف-معا-من-أجل-التعددية-القطبية-1079485349.html

بوتين: روسيا والدول الأفريقية تقف معا من أجل التعددية القطبية

بوتين: روسيا والدول الأفريقية تقف معا من أجل التعددية القطبية

صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا والدول الأفريقية تقف معًا من أجل إقامة نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب. 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T18:28+0000

2023-07-27T18:28+0000

2023-07-27T18:28+0000

روسيا

أفريقيا

قمة "روسيا - أفريقيا 2023"

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وقال بوتين في حفل استقبال أقيم على شرف ضيوف القمة الروسية - الأفريقية: "الآن تقف روسيا والدول الأفريقية معا من أجل تشكيل نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب على أساس مبادئ المساواة في السيادة واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها".وأشار بوتين إلى أن روسيا متفائلة بشأن مستقبل العلاقات مع الدول الأفريقية، فهي تستند إلى علاقات صداقة قوية.وقال: "نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل، إذ تقوم العلاقات الروسية الأفريقية على علاقات صداقة قوية ومساعدة متبادلة".وأكد بوتين أن روسيا ستسهم في منع نشوب الصراعات في القارة الأفريقية.وأضاف بوتين: "سيواصل بلدنا تقديم مساهمة حقيقية في حل الأزمات الحالية ومنع ظهور بؤر توتر جديدة في القارة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومكافحة الأوبئة والمجاعات، وحل قضايا الأمن الغذائي والبيئي وأمن المعلومات".وتابع الرئيس بوتين، قائلا: "نحن مستعدون حقًا للعمل معًا، جنبًا إلى جنب مع الأصدقاء الأفارقة، من أجل المستقبل، لبناء تفاعل وشراكة استراتيجية".وانطلقت، اليوم الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي من المقرر أن تستمر، ليومين متتاليين، في 27 و29 يوليو/ تموز الجاري، وتعد أبرز عناوين القمة الحالية تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو، بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية.

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