عربي
https://sputnikarabic.ae/20230727/بوتين-يقدم-طائرة-هليكوبتر-لرئيس-زيمبابوي--1079484918.html
بوتين يهدي رئيس زيمبابوي طائرة هليكوبتر
بوتين يهدي رئيس زيمبابوي طائرة هليكوبتر
أعلنت وزارة الإعلام الزيمبابوية، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أهدى نظيره الزيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، طائرة هليكوبتر. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T17:58+0000
2023-07-27T18:00+0000
روسيا
زيمبابوي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104121/02/1041210237_0:221:2859:1829_1920x0_80_0_0_0376a3def09be9fac01e87bbf0f7c141.jpg
وقالت وزارة الإعلام في بيان: "أهدى فخامة الرئيس بوتين، فخامة الرئيس منانغاغوا، مروحية رئاسية".وعقد بوتين ومنانغاغوا، اليوم الخميس، اجتماعا في إطار القمة الروسية - الأفريقية في سان بطرسبورغ.وتعقد قمة "روسيا - أفريقيا" الثانية، بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، في الفترة 26 - 29 تموز/ يوليو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.ويدعو هذا الحدث إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الأفريقية في جميع أبعاده السياسة والأمنية والاقتصادية والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230727/السيسي-وبوتين-يستعرضان-الرؤية-المصرية-لأولويات-الشراكة-الأفريقية---الروسية-1079483805.html
زيمبابوي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104121/02/1041210237_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_1636ffb83b0e42498e0e02cbd952b657.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, زيمبابوي
روسيا, زيمبابوي

بوتين يهدي رئيس زيمبابوي طائرة هليكوبتر

17:58 GMT 27.07.2023 (تم التحديث: 18:00 GMT 27.07.2023)
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على متن طائرة هليكوبتر تحلق فوق منطقة المناورات البحرية لأسطول المحيط الهادئ، 2013
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على متن طائرة هليكوبتر تحلق فوق منطقة المناورات البحرية لأسطول المحيط الهادئ، 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الإعلام الزيمبابوية، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أهدى نظيره الزيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، طائرة هليكوبتر.
وقالت وزارة الإعلام في بيان: "أهدى فخامة الرئيس بوتين، فخامة الرئيس منانغاغوا، مروحية رئاسية".

وأشارت إلى أنه سيتم تسليم المروحية إلى البلاد قريبًا.

وعقد بوتين ومنانغاغوا، اليوم الخميس، اجتماعا في إطار القمة الروسية - الأفريقية في سان بطرسبورغ.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي في سوتشي، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
السيسي وبوتين يستعرضان الرؤية المصرية لأولويات الشراكة الأفريقية - الروسية
17:31 GMT
وتعقد قمة "روسيا - أفريقيا" الثانية، بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، في الفترة 26 - 29 تموز/ يوليو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وتعتبر القمة الروسية - الأفريقية، الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية، إذ يهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعيًا للشراكة المتبادلة المنفعة التي تلبي تحديات القرن الـ 21.
ويدعو هذا الحدث إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الأفريقية في جميع أبعاده السياسة والأمنية والاقتصادية والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала