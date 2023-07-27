https://sputnikarabic.ae/20230727/بوتين-يقدم-طائرة-هليكوبتر-لرئيس-زيمبابوي--1079484918.html
بوتين يهدي رئيس زيمبابوي طائرة هليكوبتر
بوتين يهدي رئيس زيمبابوي طائرة هليكوبتر
أعلنت وزارة الإعلام الزيمبابوية، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أهدى نظيره الزيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، طائرة هليكوبتر. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T17:58+0000
2023-07-27T17:58+0000
2023-07-27T18:00+0000
روسيا
زيمبابوي
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وقالت وزارة الإعلام في بيان: "أهدى فخامة الرئيس بوتين، فخامة الرئيس منانغاغوا، مروحية رئاسية".وعقد بوتين ومنانغاغوا، اليوم الخميس، اجتماعا في إطار القمة الروسية - الأفريقية في سان بطرسبورغ.وتعقد قمة "روسيا - أفريقيا" الثانية، بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، في الفترة 26 - 29 تموز/ يوليو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.ويدعو هذا الحدث إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الأفريقية في جميع أبعاده السياسة والأمنية والاقتصادية والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230727/السيسي-وبوتين-يستعرضان-الرؤية-المصرية-لأولويات-الشراكة-الأفريقية---الروسية-1079483805.html
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روسيا, زيمبابوي
بوتين يهدي رئيس زيمبابوي طائرة هليكوبتر
17:58 GMT 27.07.2023 (تم التحديث: 18:00 GMT 27.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الإعلام الزيمبابوية، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أهدى نظيره الزيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، طائرة هليكوبتر.
وقالت وزارة الإعلام في بيان: "أهدى فخامة الرئيس بوتين، فخامة الرئيس منانغاغوا، مروحية رئاسية".
وأشارت إلى أنه سيتم تسليم المروحية إلى البلاد قريبًا.
وعقد بوتين ومنانغاغوا، اليوم الخميس، اجتماعا في إطار القمة الروسية - الأفريقية في سان بطرسبورغ.
وتعقد قمة "روسيا - أفريقيا" الثانية، بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، في الفترة 26 - 29 تموز/ يوليو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وتعتبر القمة الروسية - الأفريقية، الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية، إذ يهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعيًا للشراكة المتبادلة المنفعة التي تلبي تحديات القرن الـ 21.
ويدعو هذا الحدث إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الأفريقية في جميع أبعاده السياسة والأمنية والاقتصادية والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.