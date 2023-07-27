https://sputnikarabic.ae/20230727/بوتين-يسرنا-وصول-وفود-من-جميع-الدول-الأفريقية-تقريبا-إلى-روسيا-1079487710.html

بوتين: يسرنا وصول وفود من جميع الدول الأفريقية تقريبا إلى روسيا

بوتين: يسرنا وصول وفود من جميع الدول الأفريقية تقريبا إلى روسيا

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن سعادته بوصول وفود من جميع الدول الأفريقية تقريبًا إلى روسيا، مشيرًا إلى أن هذا الحضور يعبر عن رغبة بتعميق... 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T20:03+0000

2023-07-27T20:03+0000

2023-07-27T20:03+0000

روسيا

أفريقيا

قمة "روسيا - أفريقيا 2023"

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وقال بوتين خلال استقبال المشاركين في القمة الروسية - الأفريقية: "يسعدنا أيها الأصدقاء الأعزاء، أن رؤساء الدول والحكومات وكبار السياسيين ورجالات الدولة من جميع البلدان الأفريقية تقريبًا قد وصلوا إلى سان بطرسبورغ، كما أن رؤساء جمعيات التكامل الأفريقي موجودون هنا أيضًا. هذا التكوين التمثيلي للمشاركين في عاصمتنا الشمالية كما نسميها سان بطرسبورغ، يشهد بشكل قاطع على الرغبة المشتركة لروسيا ودول القارة في توسيع وتعميق العلاقات والاتصالات ذات المنفعة المتبادلة".وانطلقت، اليوم الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي من المقرر أن تستمر، ليومين متتاليين، في 27 و29 يوليو/ تموز الجاري، وتعد أبرز عناوين القمة الحالية تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو، بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية.

https://sputnikarabic.ae/20230727/بوتين-روسيا-والدول-الأفريقية-تقف-معا-من-أجل-التعددية-القطبية-1079485349.html

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روسيا, أفريقيا, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"