https://sputnikarabic.ae/20230727/بوتين-يسرنا-وصول-وفود-من-جميع-الدول-الأفريقية-تقريبا-إلى-روسيا-1079487710.html
بوتين: يسرنا وصول وفود من جميع الدول الأفريقية تقريبا إلى روسيا
بوتين: يسرنا وصول وفود من جميع الدول الأفريقية تقريبا إلى روسيا
أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن سعادته بوصول وفود من جميع الدول الأفريقية تقريبًا إلى روسيا، مشيرًا إلى أن هذا الحضور يعبر عن رغبة بتعميق... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T20:03+0000
2023-07-27T20:03+0000
2023-07-27T20:03+0000
روسيا
أفريقيا
قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
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وقال بوتين خلال استقبال المشاركين في القمة الروسية - الأفريقية: "يسعدنا أيها الأصدقاء الأعزاء، أن رؤساء الدول والحكومات وكبار السياسيين ورجالات الدولة من جميع البلدان الأفريقية تقريبًا قد وصلوا إلى سان بطرسبورغ، كما أن رؤساء جمعيات التكامل الأفريقي موجودون هنا أيضًا. هذا التكوين التمثيلي للمشاركين في عاصمتنا الشمالية كما نسميها سان بطرسبورغ، يشهد بشكل قاطع على الرغبة المشتركة لروسيا ودول القارة في توسيع وتعميق العلاقات والاتصالات ذات المنفعة المتبادلة".وانطلقت، اليوم الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي من المقرر أن تستمر، ليومين متتاليين، في 27 و29 يوليو/ تموز الجاري، وتعد أبرز عناوين القمة الحالية تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو، بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20230727/بوتين-روسيا-والدول-الأفريقية-تقف-معا-من-أجل-التعددية-القطبية-1079485349.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أفريقيا, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
روسيا, أفريقيا, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
بوتين: يسرنا وصول وفود من جميع الدول الأفريقية تقريبا إلى روسيا
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أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن سعادته بوصول وفود من جميع الدول الأفريقية تقريبًا إلى روسيا، مشيرًا إلى أن هذا الحضور يعبر عن رغبة بتعميق الاتصالات.
وقال بوتين خلال استقبال المشاركين في القمة الروسية - الأفريقية: "يسعدنا أيها الأصدقاء الأعزاء، أن رؤساء الدول والحكومات وكبار السياسيين ورجالات الدولة من جميع البلدان الأفريقية تقريبًا قد وصلوا إلى سان بطرسبورغ، كما أن رؤساء جمعيات التكامل الأفريقي موجودون هنا أيضًا. هذا التكوين التمثيلي للمشاركين في عاصمتنا الشمالية كما نسميها سان بطرسبورغ، يشهد بشكل قاطع على الرغبة المشتركة لروسيا ودول القارة في توسيع وتعميق العلاقات والاتصالات ذات المنفعة المتبادلة".
وأضاف بوتين: "هذا (مشاركة ممثلي جميع البلدان الأفريقية تقريبًا) أيضًا تأكيد حقيقي للنوايا المشتركة للارتقاء بالعلاقات بين روسيا والدول الأفريقية إلى مستوى جديد وأكثر تقدمًا في جميع المجالات الرئيسية، والقمة مصممة لتسهم في ذلك".
وانطلقت، اليوم الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي من المقرر أن تستمر، ليومين متتاليين، في 27 و29 يوليو/ تموز الجاري، وتعد أبرز عناوين القمة الحالية تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو، بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية.