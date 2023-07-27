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رئيس الوزراء المصري يعلن عن إجراءات جديدة بشأن أزمة الكهرباء بينها العمل من المنزل

رئيس الوزراء المصري يعلن عن إجراءات جديدة بشأن أزمة الكهرباء بينها العمل من المنزل

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن إجراءات جديدة بشأن أزمة الكهرباء، بينها العمل من المنزل خلال شهر أغسطس/ آب المقبل. 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T15:13+0000

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وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن "أزمة انقطاع التيار الكهربائي جاءت نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة"، مضيفا أن "مصر تحتاج في أوقات الذروة لـ129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت".وتابع: "مصر تنتج كمية من المازوت وتستورد كمية أخرى، وتم استخدام كميات كبيرة منها وكذلك الغاز الطبيعي مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وتشغيل المحطات بأقصى طاقة".وأكد أن "هناك تنسيق متواصل بين وزرات الدولة للتعامل مع أزمة انقطاع التيار الكهربائي"، مشيرا أنه "تم التوافق على استيراد شحنات إضافية من المازوت خلال الأيام المقبلة".كما أكد مدبولي أنه "تم التوافق أن يكون العمل من المنزل خلال يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس/ آب المقبل، لتخفيف الأحمال على الشبكة الكهرباء"، وأنه تم توجيه اتحاد الجهات المسئولية لتحديد مواعيد المباريات لإقامتها في ساعات النهار".وكشف رئيس الوزراء المصري أن "تخفيف الأحمال سيكون من ساعة إلى ساعتين يوميا"، لافتا إلى أنه "سيتم الإعلان يوم الاثنين المقبل عن ساعات انقطاع التيار الكهربائي في كل منطقة".وأكد مدبولي أن "الحكومة لا تقوم بتخفيف الأحمال في الأماكن السياحية والساحلية لأنها مصدر للدخل القومي"، معربا عن أمله أن تنحسر أزمة انقطاع التيار الكهربائي بحلول شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.وخلال الأيام الماضية، شهدت محافظات الجمهورية المختلفة خاصة في الصعيد والدلتا وأجزاء من محافظات القاهرة الكبرى انقطاعا في التيار الكهربائي، أحيانا لعدة مرات يوميا، ووصلت في بعض القرى أكثر من 6 ساعات متواصلة، تزامنا مع موجة الحر التي تجاوزت 40 درجة في القاهرة، واقتربت من 50 درجة في محافظات جنوب الصعيد.

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