https://sputnikarabic.ae/20230727/رئيس-هيئة-المحطات-النووية-لتوليد-الكهرباء-هناك-تقدم-كبير-في-مشروع-الطاقة-النووية-المصري-1079448099.html
رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء: هناك تقدم كبير في مشروع الطاقة النووية المصري
رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء: هناك تقدم كبير في مشروع الطاقة النووية المصري
صرح أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية المصرية لتوليد الكهرباء، بأن التعاون مع روسيا في مجال الطاقة النووية يسير على قدم وساق، مؤكدا وجود تقدم... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T08:30+0000
2023-07-27T08:30+0000
2023-07-27T09:00+0000
حصري
محطة الضبعة النووية
روسيا
مصر
أخبار مصر الآن
قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
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جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الوكيل لـ"سبوتنيك" على هامش القمة الروسية الأفريقية المنعقدة حاليا في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.وأوضح المسؤول المصري خلال حديثه، أنه تم وضع الصبة الخرسانية الأولى لثلاث مفاعلات نووية، ومن المنتظر أن يتم وضع الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة قبل نهاية العام، ليدخل بذلك المشروع بالكامل في مرحلة الإنشاءات الكبرى.وأضاف الوكيل أنه سيتم تركيب مصيدة المفاعل في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، كأول معدّة طويلة الأجل سيتم تركيبها في المشروع، مؤكدًا أن التعاون مع شركة روساتوم يسير بشكل ممتاز، وأنه يتم التنفيذ قبل المواعيد المخطط لها في للبرنامج المخطط له بمدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع.وشدد رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية المصرية على أن العلاقات الروسية المصرية قديمة ومتميزة منذ إنشاء السد العالي جنوبي مصر، معربًا عن تمنياته بدوام قوة العلاقات بين البلدين.وردا على سؤال حول مدى استفادة مجال الطاقة في مصر من المفاعل النووي الجاري إنشاؤه، قال الوكيل إنه لا شك يمثل إضافة كبيرة لقطاع الطاقة في مصر، خاصة وأن هناك خطة مصرية طموحة للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول عام 2035، مشيرا إلى وجود نوايا لتوطين الصناعات التكنولوجية في مصر.وفي وقت سابق، بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش قمة "روسيا - أفريقيا" في مدينة سان بطرسبورغ، عددًا من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين.وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن "الرئيسين تطرقا خلال اللقاء إلى تطورات عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومنها مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية، إلى جانب التعاون في مجال تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية، وكذلك على صعيد التعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب".
https://sputnikarabic.ae/20230725/متى-أقامت-روسيا-علاقات-دبلوماسية-مع-الدول-الأفريقية؟-1079382889.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, محطة الضبعة النووية, روسيا, مصر, أخبار مصر الآن, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
حصري, محطة الضبعة النووية, روسيا, مصر, أخبار مصر الآن, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء: هناك تقدم كبير في مشروع الطاقة النووية المصري
08:30 GMT 27.07.2023 (تم التحديث: 09:00 GMT 27.07.2023) تابعنا عبر
حصري
صرح أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية المصرية لتوليد الكهرباء، بأن التعاون مع روسيا في مجال الطاقة النووية يسير على قدم وساق، مؤكدا وجود تقدم كبير في تنفيذ المشروع النووي المصري.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الوكيل لـ"سبوتنيك" على هامش القمة الروسية الأفريقية
المنعقدة حاليا في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وأوضح المسؤول المصري خلال حديثه، أنه تم وضع الصبة الخرسانية الأولى لثلاث مفاعلات نووية، ومن المنتظر أن يتم وضع الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة قبل نهاية العام، ليدخل بذلك المشروع بالكامل في مرحلة الإنشاءات الكبرى.
وأضاف الوكيل أنه سيتم تركيب مصيدة المفاعل في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، كأول معدّة طويلة الأجل سيتم تركيبها في المشروع، مؤكدًا أن التعاون مع شركة روساتوم يسير بشكل ممتاز، وأنه يتم التنفيذ قبل المواعيد المخطط لها في للبرنامج المخطط له بمدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع.
وشدد رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية المصرية على أن العلاقات الروسية المصرية قديمة ومتميزة منذ إنشاء السد العالي جنوبي مصر، معربًا عن تمنياته بدوام قوة العلاقات بين البلدين.
وردا على سؤال حول مدى استفادة مجال الطاقة في مصر من المفاعل النووي الجاري إنشاؤه، قال الوكيل إنه لا شك يمثل إضافة كبيرة لقطاع الطاقة في مصر، خاصة وأن هناك خطة مصرية طموحة للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول عام 2035، مشيرا إلى وجود نوايا لتوطين الصناعات التكنولوجية في مصر.
وفي وقت سابق، بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش قمة "روسيا - أفريقيا"
في مدينة سان بطرسبورغ، عددًا من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن "الرئيسين تطرقا خلال اللقاء إلى تطورات عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومنها مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية، إلى جانب التعاون في مجال تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية، وكذلك على صعيد التعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب".