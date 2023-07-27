https://sputnikarabic.ae/20230727/روسيا-وزيمبابوي-توقعان-اتفاقية-للتعاون-في-مجال-أمن-المعلومات-الدولي-1079486597.html
روسيا وزيمبابوي توقعان اتفاقية للتعاون في مجال أمن المعلومات الدولي
روسيا وزيمبابوي توقعان اتفاقية للتعاون في مجال أمن المعلومات الدولي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا وزيمبابوي، وقعتا اتفاقية للتعاون في مجال أمن المعلومات الدولي. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T19:05+0000
2023-07-27T19:05+0000
2023-07-27T19:05+0000
قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
روسيا
زيمبابوي
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وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "في 27 يوليو(تموز)، في سان بطرسبورغ، وقع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات البريد والبريد السريع في جمهورية زيمبابوي، الدكتور موسوير، اتفاقية بين حكومة روسيا وحكومة جمهورية زيمبابوي، بشأن التعاون في مجال ضمان أمن المعلومات الدولي".وقالت الوزارة إن الاتفاقية ستعزز أسس التفاعل بين الجهات المختصة، بالإضافة إلى خلق فرص لبناء القدرات في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتدريب المتخصصين.وتعقد قمة "روسيا - أفريقيا" الثانية، بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، في الفترة 26 - 29 تموز/ يوليو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.ويدعو هذا الحدث إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الأفريقية في جميع أبعاده السياسة والأمنية والاقتصادية والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230727/بوتين-يقدم-طائرة-هليكوبتر-لرئيس-زيمبابوي--1079484918.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
قمة "روسيا - أفريقيا 2023", روسيا, زيمبابوي
قمة "روسيا - أفريقيا 2023", روسيا, زيمبابوي
روسيا وزيمبابوي توقعان اتفاقية للتعاون في مجال أمن المعلومات الدولي
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا وزيمبابوي، وقعتا اتفاقية للتعاون في مجال أمن المعلومات الدولي.
وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "في 27 يوليو(تموز)، في سان بطرسبورغ، وقع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات البريد والبريد السريع في جمهورية زيمبابوي، الدكتور موسوير، اتفاقية بين حكومة روسيا وحكومة جمهورية زيمبابوي، بشأن التعاون في مجال ضمان أمن المعلومات الدولي".
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الوثيقة أصبحت مثالا حيا ومقنعا للجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز أمن المعلومات الوطني والدولي على أساس المنفعة المتبادلة والمتساوية.
وقالت الوزارة إن الاتفاقية ستعزز أسس التفاعل بين الجهات المختصة، بالإضافة إلى خلق فرص لبناء القدرات في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتدريب المتخصصين.
وتعقد قمة "روسيا - أفريقيا" الثانية، بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، في الفترة 26 - 29 تموز/ يوليو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وتعتبر القمة الروسية - الأفريقية، الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية، إذ يهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعيًا للشراكة المتبادلة المنفعة التي تلبي تحديات القرن الـ 21.
ويدعو هذا الحدث إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الأفريقية في جميع أبعاده السياسة والأمنية والاقتصادية والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.