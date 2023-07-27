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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230727/واضعو-مبادرة-السلام-الأفريقية-يعتزمون-مناقشتها-مع-بوتين-لن-تتخلى-عن-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1079439448.html
واضعو مبادرة السلام الأفريقية يعتزمون مناقشتها مع بوتين: لن تتخلى عن تسوية الأزمة الأوكرانية
واضعو مبادرة السلام الأفريقية يعتزمون مناقشتها مع بوتين: لن تتخلى عن تسوية الأزمة الأوكرانية
أكد رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، غزالي عثماني، أن الدول المشاركة في مبادرة السلام الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية لن تستسلم أو تتخلى عن... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T01:39+0000
2023-07-27T01:39+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
جزر القمر
الاتحاد الأفريقي
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأشار عثماني خلال حديثه لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن رؤيته للصراع لم تتغير بعد زيارة زعماء دول المبادرة إلى روسيا وأوكرانيا، موضحاً: "لقد اتفقنا كدول في المبادرة على إعداد مذكرة لتحديد كيفية متابعة الوضع، ولكن ما نشهده هذه الأيام أن الوضع أسوأ، ومع ذلك فلن نستسلم".وأضاف أن القمة القادمة ستكون فرصة جديدة للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك لإحياء المبادرة وتحقيق نتائج إيجابية.وأوضح رئيس جزر القمر أن مبادرة السلام الأفريقية هي مبادرة توافقية، وأشار إلى أنه في فبراير/ شباط تم تشكيل تجمع لمناقشة الأمر، وتم تحديد بعض الزعماء الذين سيتولون زمام المبادرة، وهو يأمل في إشراك رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، وبعض زعماء القارة الآخرين.يشار إلى أن وفداً أفريقيا زار كييف في يونيو/حزيران الماضي، وعقدوا محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وباليوم التالي، استقبل الرئيس بوتين الوفد في سان بطرسبورغ.وتعقد قمة "روسيا - أفريقيا الثانية"، بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، في الفترة 26 - 29 تموز الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.وتعتبر القمة الروسية - الأفريقية، الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية، إذ يهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعيًا للشراكة المتبادلة المنفعة التي تلبي تحديات القرن الـ 21.ويدعو هذا الحدث إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الأفريقية في جميع أبعاده السياسة والأمنية والاقتصادية والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230726/السيسي-يؤكد-لبوتين-دعم-مصر-لكافة-المساعي-الرامية-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-سلميا-1079437734.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, جزر القمر, الاتحاد الأفريقي, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, جزر القمر, الاتحاد الأفريقي, أخبار أوكرانيا

واضعو مبادرة السلام الأفريقية يعتزمون مناقشتها مع بوتين: لن تتخلى عن تسوية الأزمة الأوكرانية

01:39 GMT 27.07.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
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أكد رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، غزالي عثماني، أن الدول المشاركة في مبادرة السلام الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية لن تستسلم أو تتخلى عن المبادرة، وأنهم يعتزمون مناقشتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأشار عثماني خلال حديثه لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن رؤيته للصراع لم تتغير بعد زيارة زعماء دول المبادرة إلى روسيا وأوكرانيا، موضحاً: "لقد اتفقنا كدول في المبادرة على إعداد مذكرة لتحديد كيفية متابعة الوضع، ولكن ما نشهده هذه الأيام أن الوضع أسوأ، ومع ذلك فلن نستسلم".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
السيسي يؤكد لبوتين دعم مصر لكافة المساعي الرامية لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا
أمس, 21:46 GMT
وأضاف أن القمة القادمة ستكون فرصة جديدة للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك لإحياء المبادرة وتحقيق نتائج إيجابية.
وأوضح رئيس جزر القمر أن مبادرة السلام الأفريقية هي مبادرة توافقية، وأشار إلى أنه في فبراير/ شباط تم تشكيل تجمع لمناقشة الأمر، وتم تحديد بعض الزعماء الذين سيتولون زمام المبادرة، وهو يأمل في إشراك رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، وبعض زعماء القارة الآخرين.
يشار إلى أن وفداً أفريقيا زار كييف في يونيو/حزيران الماضي، وعقدوا محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وباليوم التالي، استقبل الرئيس بوتين الوفد في سان بطرسبورغ.
وتعقد قمة "روسيا - أفريقيا الثانية"، بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، في الفترة 26 - 29 تموز الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وتعتبر القمة الروسية - الأفريقية، الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية، إذ يهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعيًا للشراكة المتبادلة المنفعة التي تلبي تحديات القرن الـ 21.
ويدعو هذا الحدث إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الأفريقية في جميع أبعاده السياسة والأمنية والاقتصادية والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.
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