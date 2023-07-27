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وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى رفقة عدد من المستوطنين
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى رفقة عدد من المستوطنين
اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، اليوم الخميس، رفقة عشرات المستوطنين الإسرائيليين في "ذكرى خراب الهيكل"، حسبما ذكرت هيئة البث... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T05:06+0000
2023-07-27T05:34+0000
المسجد الأقصى
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وأفادت قناة "الميادين"، بأن "إيتمار بن غفير والمستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وسط تصدي مجموعة من المرابطين والمرابطات لهذه الاقتحامات".وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية عند باب السلسلة في المسجد الأقصى، وذلك بعدما بدؤوا مساء أمس الأربعاء، برفقة بن غفير، باقتحام البلدة القديمة في القدس للمشاركة في مسيرة الأعلام الإسرائيلية الاستفزازية.وأفاد شهود عيان، يوم الخميس الماضي، بأن العشرات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية.ونقلت وكالة "وفا" عن الشهود، قولهم بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدّوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، وذلك بعد سلسلة من الانتهاكات والاقتحامات التي يشهدها المسجد الأقصى، يوميا عدا الجمعة والسبت.ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى بحماية القوات الإسرائيلية، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي وتقسيمه زمانيا ومكانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230625/المئات-من-المستوطنين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-ويؤدون-طقوسا-تلمودية-فيديو-1078471216.html
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المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى رفقة عدد من المستوطنين

05:06 GMT 27.07.2023 (تم التحديث: 05:34 GMT 27.07.2023)
© AFP 2023 / ATEF SAFADIزيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
زيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© AFP 2023 / ATEF SAFADI
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اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، اليوم الخميس، رفقة عشرات المستوطنين الإسرائيليين في "ذكرى خراب الهيكل"، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.
وأفادت قناة "الميادين"، بأن "إيتمار بن غفير والمستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وسط تصدي مجموعة من المرابطين والمرابطات لهذه الاقتحامات".
وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية عند باب السلسلة في المسجد الأقصى، وذلك بعدما بدؤوا مساء أمس الأربعاء، برفقة بن غفير، باقتحام البلدة القديمة في القدس للمشاركة في مسيرة الأعلام الإسرائيلية الاستفزازية.
فلسطينيون يحضرون احتفالات عيد الفطر عند قبة الصخرة في ساحة المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، 21 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
المئات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية.. فيديو
25 يونيو, 10:39 GMT
وأفاد شهود عيان، يوم الخميس الماضي، بأن العشرات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية.
ونقلت وكالة "وفا" عن الشهود، قولهم بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدّوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، وذلك بعد سلسلة من الانتهاكات والاقتحامات التي يشهدها المسجد الأقصى، يوميا عدا الجمعة والسبت.
ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى بحماية القوات الإسرائيلية، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي وتقسيمه زمانيا ومكانيا.
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