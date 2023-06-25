https://sputnikarabic.ae/20230625/المئات-من-المستوطنين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-ويؤدون-طقوسا-تلمودية-فيديو-1078471216.html
المئات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية.. فيديو
المئات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية.. فيديو
اقتحم المئات من المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة وسط حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T10:39+0000
2023-06-25T10:39+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني "عرب 48"، مساء اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية نشرت عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات المسجد الأقصى وعند أبوابه، منذ صباح اليوم، وذلك لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المستوطنين.ونقل الموقع عن دائرة الأوقاف الإسلامية أن "مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، حيث نظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا ساحات الحرم من جهة باب السلسلة".ومن جهتها، تواصل السلطات الإسرائيلية ما تزال مستمرة في التضييق وفرض قيودها على دخول المصلين للمسجد الأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، وذلك في وقت انطلقت دعوات مقدسية إلى ضرورة الحشد والرباط في مدينة القدس والمسجد الأقصى، بهدف حمايته من مخططات التقسيم والتهويد الإسرائيلية.ويشهد المسجد الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات مستمرة ومكثفة من المستوطنين بحماية الشرطة الإسرائيلية، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.طالع أيضا: مصر تدين بأشد العبارات اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى
https://sputnikarabic.ae/20230613/وسط-تحذيرات-من-حرب-دينية-هل-تنجح-خطة-الحكومة-الإسرائيلية-في-تقسيم-المسجد-الأقصى؟-1078042450.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
المئات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية.. فيديو
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اقتحم المئات من المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة وسط حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وذكر الموقع
الإلكتروني "عرب 48"، مساء اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية نشرت عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات المسجد الأقصى وعند أبوابه، منذ صباح اليوم، وذلك لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المستوطنين.
ونقل الموقع عن دائرة الأوقاف الإسلامية أن "مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، حيث نظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم
، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا ساحات الحرم من جهة باب السلسلة".
ومن جهتها، تواصل السلطات الإسرائيلية ما تزال مستمرة في التضييق وفرض قيودها على دخول المصلين للمسجد الأقصى
، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، وذلك في وقت انطلقت دعوات مقدسية إلى ضرورة الحشد والرباط في مدينة القدس والمسجد الأقصى، بهدف حمايته من مخططات التقسيم والتهويد الإسرائيلية.
ويشهد المسجد الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات مستمرة ومكثفة من المستوطنين بحماية الشرطة الإسرائيلية، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.