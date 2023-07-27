https://sputnikarabic.ae/20230727/وزير-الدفاع-الكوري-الشمالي-زيارة-شويغو-لحظة-مهمة-ونسعى-معا-لمواجهة-عدو-مشترك-1079464415.html

وزير الدفاع الكوري الشمالي: زيارة شويغو لحظة مهمة ونسعى معا لمواجهة عدو مشترك

وزير الدفاع الكوري الشمالي: زيارة شويغو لحظة مهمة ونسعى معا لمواجهة عدو مشترك

أكد وزير دفاع كوريا الشمالية، كانغ سون نام، اليوم الخميس، أن زيارة نظيره الروسي سيرغي شويغو لسيئول، ستكون لحظة مهمة تدل على قوة التماسك العسكري لجيشي وشعبي... 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T11:34+0000

2023-07-27T11:34+0000

2023-07-27T11:34+0000

روسيا

كوريا الشمالية

العالم

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ونقلت وكالة التلغراف المركزية لكوريا الشمالية عن الوزير كانغ سون نام، قوله: "زيارة سيرغي شويغو هذه ستكون بمثابة لحظة مهمة، تدل على قوة التماسك القتالي لجيشي وشعبي البلدين، لتحقيق كفاح تاريخي ضد العدو المشترك".وأشار كانغ سون نام إلى أن التغييرات الحالية في الوضع العسكري السياسي الدولي، تتطلب من جيشي البلدين "مقاومة استراتيجية الولايات المتحدة العدوانية في الهيمنة على العالم"، وتعزيز التفاعل والتعاون على أساس مبادئ حماية سلطة الدولة ومصالحها".وأعرب وزير الدفاع عن دعمه الكامل للنضال العادل للجيش والشعب في روسيا من أجل حماية سيادة البلاد وأمنها.وأضاف: "نؤكد مرة أخرى على موقف جيشنا، الذي سيزيد من تعزيز التعاون والتضامن (كونه مع روسيا) في نفس خندق النضال ضد الإمبريالية".وشكر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الجانب الكوري الشمالي على الاستقبال الحار للوفد العسكري الروسي، وأعلن عن عزم روسيا تعزيز "التعاون الشامل" مع سيئول بما يتماشى مع مصالح البلدين.وجاء ذلك، خلال حفل استقبال، أقامته وزارة الدفاع الكورية الشمالية لأعضاء الوفد العسكري الروسي برئاسة وزير الدفاع سيرغي شويغو، والسفير فوق العادة لدى كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيغورا.وحضر من الجانب الكوري الشمالي، كوادر رفيعة المستوى في وزارة الدفاع، بما في ذلك وزير الدفاع كانغ سون نام، ورئيس المديرية السياسية العامة للجيش الشعبي الكوري تشونغ كيونغ تايك، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري باك سو إيل، بالإضافة إلى نائب وزير الخارجية إيم تشونغ إيل.ووصل وزير الدفاع الروسي، يوم الثلاثاء، على رأس وفد عسكري إلى بيونغ يانغ للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السبعين في انتصار كوريا الشمالية بالحرب الكورية التي جرت بين عامي 1950 و1953.

https://sputnikarabic.ae/20230727/وزير-الدفاع-الروسي-يلتقي-زعيم-كوريا-الشمالية-في-بيونغ-يانغ-1079438958.html

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