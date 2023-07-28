https://sputnikarabic.ae/20230728/إريتريا-تعتزم-شراء-مجموعة-واسعة-من-الأسلحة-الروسية-1079496539.html
إريتريا تعتزم شراء مجموعة واسعة من الأسلحة الروسية
إريتريا تعتزم شراء مجموعة واسعة من الأسلحة الروسية
أعلن رئيس الجهاز الفيدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، اليوم الجمعة، أن إريتريا تعتزم شراء مجموعة واسعة من الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T08:18+0000
2023-07-28T08:18+0000
2023-07-28T08:18+0000
قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
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وقال شوغايف لوكالة "سبوتنيك" على هامش قمة "روسيا - أفريقيا"، إن "الجانب الإريتري مهتم في الوقت الحاضر بشراء مجموعة واسعة من المنتجات العسكرية الروسية الصنع".يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد رفع العقوبات عن إريتريا في يوليو/ تموز 2019.على إثر ذلك، أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يسمح باستئناف التعاون العسكري التقني الشامل مع دولة إريتريا.وفي مايو/أيار الماضي، صرح الرئيس الروسي بأن روسيا وإريتريا بصدد التوقيع على عدد من الاتفاقيات الحكومية الدولية.وانطلقت، أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي من المقرر أن تستمر، ليومين متتاليين، في 27 و28 يوليو/ تموز الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230531/بوتين-روسيا-وإريتريا-توقعان-عددا-من-الاتفاقيات-الدولية-1077617978.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
قمة "روسيا - أفريقيا 2023", روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
قمة "روسيا - أفريقيا 2023", روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إريتريا تعتزم شراء مجموعة واسعة من الأسلحة الروسية
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أعلن رئيس الجهاز الفيدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، اليوم الجمعة، أن إريتريا تعتزم شراء مجموعة واسعة من الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية.
وقال
شوغايف لوكالة "سبوتنيك" على هامش قمة "روسيا - أفريقيا"، إن "الجانب الإريتري مهتم في الوقت الحاضر بشراء مجموعة واسعة من المنتجات العسكرية الروسية الصنع".
يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد رفع العقوبات عن إريتريا في يوليو/ تموز 2019.
على إثر ذلك، أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يسمح باستئناف التعاون العسكري التقني الشامل مع دولة إريتريا.
وفي مايو/أيار الماضي، صرح الرئيس الروسي بأن روسيا وإريتريا بصدد التوقيع على عدد من الاتفاقيات الحكومية الدولية.
وانطلقت، أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي من المقرر أن تستمر، ليومين متتاليين، في 27 و28 يوليو/ تموز الجاري.