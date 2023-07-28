https://sputnikarabic.ae/20230728/اليابان-تعتزم-مضاعفة-الإنفاق-الدفاعي-ليصل-إلى-322-مليار-دولار-خلال-5-سنوات-1079490346.html
اليابان تعتزم مضاعفة الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 322 مليار دولار خلال 5 سنوات
اليابان تعتزم مضاعفة الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 322 مليار دولار خلال 5 سنوات
أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الجمعة، أن طوكيو تعتزم زيادة ميزانيتها العسكرية في 7 محاور مختلفة بقيمة 43.5 تريليون ين ياباني (322 مليار دولار) على مدار... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T02:47+0000
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طوكيو - سبوتنيك. وذكرت الدفاع اليابانية في تقريرها السنوي المعروف بـ "الكتاب الأبيض"، أنها تعتزم إنفاق ما يصل إلى 322 مليار دولار على مدار الخمس سنوات المقبلة في عدة محاور مختلفة، منها تطوير برامج الصواريخ ذات المدى البعيد، وتعزيز أنظمة الدفاع الصاروخي والدفاع الجوي.وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة اليابانية لإنفاق حوالي 7.4 مليار دولار على تطوير برامج الطائرات المسيرة، ونحو 22 مليار دولار على قطاع الدفاع في مجال الفضاء والأمن السيبراني.وبحسب التقرير، فمن المخطط إنفاق نحو 14.8 مليار دولار في قطاع إدارة المعلومات، وإنشاء أنظمة تحكم.يشار إلى أن وزارة الدفاع اليابانية، العام الماضي، طلبت ميزانية للسنة المالية المقبلة (1 أبريل/نيسان 2023 - 31 مارس/آذار 2024) تبلغ 5.595 ترليون ين (حوالي 41.4 مليار دولار) وهو ما يتجاوز إنفاق العام الحالي وسيصبح أكبر ميزانية دفاعية للبلاد حجمًا.و"الكتاب الأبيض" هو تقرير سنوي صادر عن وزارة الدفاع اليابانية حول الوضع العالمي من وجهة نظر الدفاع عن البلاد ونشاط قوات الدفاع الذاتي على مدار العام.نُشِر "الكتاب الأبيض" لأول مرة في عام 1970 ومنذ عام 1976 يتم نشره سنوياً. ولا يُعتبر "الكتاب الأبيض" وثيقة استراتيجية، وتم تقديمه للحكومة للنظر في يوم الجمعة.
https://sputnikarabic.ae/20220905/معلومات-عن-منظومة-الدفاع-الساحلي-اليابانية-تايب---12-1067326023.html
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أخبار اليابان, بحر اليابان, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار اليابان, بحر اليابان, العالم, أخبار العالم الآن
اليابان تعتزم مضاعفة الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 322 مليار دولار خلال 5 سنوات
02:47 GMT 28.07.2023 (تم التحديث: 03:23 GMT 28.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الجمعة، أن طوكيو تعتزم زيادة ميزانيتها العسكرية في 7 محاور مختلفة بقيمة 43.5 تريليون ين ياباني (322 مليار دولار) على مدار الخمس سنوات المقبلة، بهدف تعزيز قدرات البلاد الدفاعية.
طوكيو - سبوتنيك
. وذكرت الدفاع اليابانية في تقريرها السنوي المعروف بـ "الكتاب الأبيض"، أنها تعتزم إنفاق ما يصل إلى 322 مليار دولار على مدار الخمس سنوات المقبلة في عدة محاور مختلفة، منها تطوير برامج الصواريخ ذات المدى البعيد، وتعزيز أنظمة الدفاع الصاروخي والدفاع الجوي.
وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة اليابانية لإنفاق حوالي 7.4 مليار دولار
على تطوير برامج الطائرات المسيرة، ونحو 22 مليار دولار على قطاع الدفاع في مجال الفضاء والأمن السيبراني.
وبحسب التقرير، فمن المخطط إنفاق نحو 14.8 مليار دولار في قطاع إدارة المعلومات، وإنشاء أنظمة تحكم.
يشار إلى أن وزارة الدفاع اليابانية، العام الماضي، طلبت ميزانية للسنة المالية المقبلة
(1 أبريل/نيسان 2023 - 31 مارس/آذار 2024) تبلغ 5.595 ترليون ين (حوالي 41.4 مليار دولار) وهو ما يتجاوز إنفاق العام الحالي وسيصبح أكبر ميزانية دفاعية للبلاد حجمًا.
و"الكتاب الأبيض
" هو تقرير سنوي صادر عن وزارة الدفاع اليابانية حول الوضع العالمي من وجهة نظر الدفاع عن البلاد ونشاط قوات الدفاع الذاتي على مدار العام.
نُشِر "الكتاب الأبيض" لأول مرة في عام 1970 ومنذ عام 1976 يتم نشره سنوياً. ولا يُعتبر "الكتاب الأبيض" وثيقة استراتيجية، وتم تقديمه للحكومة للنظر في يوم الجمعة.