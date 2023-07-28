https://sputnikarabic.ae/20230728/اليابان-تفرض-حظرا-على-تصدير-السيارات-إلى-روسيا-1079491971.html
اليابان تفرض حظرا على تصدير السيارات إلى روسيا
اليابان تفرض حظرا على تصدير السيارات إلى روسيا
أعلن وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، أن اليابان يعتزم فرض حظر على تصدير السيارات ذات المحركات التي تزيد عن 1.9 لتر والسيارات الهجينة إلى روسيا... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T05:08+0000
2023-07-28T05:08+0000
2023-07-28T05:08+0000
العالم
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وقال الوزير نيشيمورا: "سيتم الإعلان عن الإجراءات في 2 أغسطس وستدخل حيز التنفيذ في 9 أغسطس. وبموجب ذلك يحظر تصدير السيارات إلى روسيا بمحرك يزيد عن 1900 مليلتر، والسيارات الهجينة، وإطارات المركبات الكبيرة".وأوضح أن الحظر جاء في إطار إجراءات تقييد تصدير السلع التي يمكن أن تعزز القاعدة الصناعية لروسيا. وأضاف نيشيمورا أن "وزارة الاقتصاد تتابع عن كثب الوضع في أوكرانيا، وبالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، وقبل كل شيء مع دول مجموعة السبع والوزارات الأخرى، ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ حظر التصدير".
https://sputnikarabic.ae/20230728/اليابان-تتهم-روسيا-والصين-باستعراض-قوتهما-العسكرية-ضدها-1079491433.html
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العالم
اليابان تفرض حظرا على تصدير السيارات إلى روسيا
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أعلن وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، أن اليابان يعتزم فرض حظر على تصدير السيارات ذات المحركات التي تزيد عن 1.9 لتر والسيارات الهجينة إلى روسيا اعتبارًا من 9 أغسطس/ آب.
وقال الوزير نيشيمورا: "سيتم الإعلان عن الإجراءات في 2 أغسطس وستدخل حيز التنفيذ في 9 أغسطس. وبموجب ذلك يحظر تصدير السيارات إلى روسيا بمحرك يزيد عن 1900 مليلتر، والسيارات الهجينة، وإطارات المركبات الكبيرة".
وأوضح أن الحظر جاء في إطار إجراءات تقييد تصدير السلع التي يمكن أن تعزز القاعدة الصناعية لروسيا.
وأضاف نيشيمورا أن "وزارة الاقتصاد تتابع عن كثب الوضع في أوكرانيا، وبالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، وقبل كل شيء مع دول مجموعة السبع والوزارات الأخرى، ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ حظر التصدير".