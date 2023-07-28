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اليابان تفرض حظرا على تصدير السيارات إلى روسيا
اليابان تفرض حظرا على تصدير السيارات إلى روسيا
أعلن وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، أن اليابان يعتزم فرض حظر على تصدير السيارات ذات المحركات التي تزيد عن 1.9 لتر والسيارات الهجينة إلى روسيا... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T05:08+0000
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وقال الوزير نيشيمورا: "سيتم الإعلان عن الإجراءات في 2 أغسطس وستدخل حيز التنفيذ في 9 أغسطس. وبموجب ذلك يحظر تصدير السيارات إلى روسيا بمحرك يزيد عن 1900 مليلتر، والسيارات الهجينة، وإطارات المركبات الكبيرة".وأوضح أن الحظر جاء في إطار إجراءات تقييد تصدير السلع التي يمكن أن تعزز القاعدة الصناعية لروسيا. وأضاف نيشيمورا أن "وزارة الاقتصاد تتابع عن كثب الوضع في أوكرانيا، وبالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، وقبل كل شيء مع دول مجموعة السبع والوزارات الأخرى، ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ حظر التصدير".
https://sputnikarabic.ae/20230728/اليابان-تتهم-روسيا-والصين-باستعراض-قوتهما-العسكرية-ضدها-1079491433.html
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اليابان تفرض حظرا على تصدير السيارات إلى روسيا

05:08 GMT 28.07.2023
© AFP 2023 / HOANG DINH NAMمصنع تويوتا
مصنع تويوتا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© AFP 2023 / HOANG DINH NAM
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أعلن وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، أن اليابان يعتزم فرض حظر على تصدير السيارات ذات المحركات التي تزيد عن 1.9 لتر والسيارات الهجينة إلى روسيا اعتبارًا من 9 أغسطس/ آب.
وقال الوزير نيشيمورا: "سيتم الإعلان عن الإجراءات في 2 أغسطس وستدخل حيز التنفيذ في 9 أغسطس. وبموجب ذلك يحظر تصدير السيارات إلى روسيا بمحرك يزيد عن 1900 مليلتر، والسيارات الهجينة، وإطارات المركبات الكبيرة".
رئيسا روسيا والصين يبدآن محادثاتهما في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
اليابان تتهم روسيا والصين باستعراض قوتهما العسكرية ضدها
04:06 GMT
وأوضح أن الحظر جاء في إطار إجراءات تقييد تصدير السلع التي يمكن أن تعزز القاعدة الصناعية لروسيا.
وأضاف نيشيمورا أن "وزارة الاقتصاد تتابع عن كثب الوضع في أوكرانيا، وبالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، وقبل كل شيء مع دول مجموعة السبع والوزارات الأخرى، ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ حظر التصدير".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
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