https://sputnikarabic.ae/20230728/تركيا-تحيد-قياديا-بارزا-في-تنظيم-بي-كي-كي-شمالي-العراق-1079502378.html

تركيا تحيد قياديا بارزا في تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق​​

تركيا تحيد قياديا بارزا في تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق​​

تمكنت الاستخبارات التركية، اليوم الجمعة، من قتل مسعود جلال عثمان، القيادي البارز في حزب "العمال الكردستاني" في منطقة سنجار، شمالي العراق. 28.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-28T11:04+0000

2023-07-28T11:04+0000

2023-07-28T11:04+0000

الأخبار

أخبار تركيا اليوم

أخبار سوريا اليوم

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/09/1050665823_94:0:1075:552_1920x0_80_0_0_0d0d58079edd18f0b5a752e0eb12a2a8.jpg

ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الجمعة، عن مصادر أمنية تركية أن "الاستخبارات التركية حيدت عثمان"، أحد مسؤولي منطقة سنجار في حزب العمال الكردستاني، وذلك خلال عملية أمنية في سنجار.وأكدت المصادر أن "عثمان الملقب بـ"زاغروس جيكدار" أحد الضالعين في ممارسات التجنيد القسري لشبان في سوريا، فضلا عن قيامه بإعطاء تعليمات هجمات مختلفة ومتعددة قد استهدفت القوات التركية".ولفتت إلى أن "عثمان انتقل من سوريا إلى العراق عام 2018، وبات أحد ما يسمى مسؤولي منطقة سنجار في تنظيم ( PKK/KCK-YBŞ)، وعمل على إخضاع السكان المحليين باستخدام القوة".وفي الثاني والعشرين من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية "القضاء على خمسة إرهابيين من "حزب العمال الكردستاني" في منطقة ماتينا شمال العراق".ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن الوزارة بيانا، قالت فيه إن "الإرهابيين الخمسة تم القضاء عليهم بغارات جوية بعد أن تم رصدهم في ماتينا ضمن منطقة عمليات "باوز" شمال العراق"، مشددة على أن "الجيش التركي سيواصل العمل بحزم حتى القضاء على آخر إرهابي في المنطقة".وفي 17 أبريل/ نيسان 2022 ، شنت تركيا عملية "كلو لوك" ضد معاقل تنظيم "حزب العمال الكردستاني" في مناطق ماتينا والزاب وأفسينبيان شمال العراق.وأعلنت تركيا، في يونيو/ حزيران الماضي، مقتل قيادي بحزب العمال الكردستاني خلال عملية أمنية نفذتها الاستخبارات التركية في سوريا.وذكرت وكالة "الأناضول" نقلا عن مصادر أمنية، أن الاستخبارات التركية اقتفت آثار المدعو عبد الرحمن جادرجي، القيادي في تنظيم "بي كي كي" الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا"، وأضافت المصادر أن الاستخبارات توصلت إلى معلومات تفيد بإقامة جادرجي في سوريا.ولفتت إلى أن عناصر الاستخبارات التركية قامت بتتبع آثار جادرجي في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، وتمكنت من تحييده في المنطقة.

https://sputnikarabic.ae/20230523/تركيا-سنطهر-شمال-شرقي-سوريا-من-حزب-العمال-الكردستاني-1077362422.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم