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https://sputnikarabic.ae/20230728/رسميا-رياض-محرز-ينتقل-إلى-الأهلي-السعودي-1079506727.html
رسميا… رياض محرز ينتقل إلى الأهلي السعودي
رسميا… رياض محرز ينتقل إلى الأهلي السعودي
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، انتقال لاعبه رياض محرز إلى صفوف أهلي جدة السعودي. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T12:07+0000
2023-07-28T12:07+0000
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وذكر مانشستر سيتي، في بيان، أن محرز غادر النادي متجهًا إلى الأهلي السعودي، بعد 5 أعوام قضاها بقميص السيتيزن، وتمنى له التوفيق في خطوته القادمة.من جانبه، نشر الحساب الرسمي للأهلي السعودي على "تويتر" مقطع فيديو أعلن فيه انضمام النجم الجزائري بعقد لمدة 4 أعوام.وفي السياق، كشف خبير سوق الانتقالات الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، أن السيتي حصل على 30 مليون إسترليني في هذه الصفقة.يذكر أن محرز (32 عاما) انضم لصفوف السيتي في صيف 2018 قادما من ليستر سيتي، وتوج مع الفريق بـ11 لقبا، آخرها الثلاثية، في الموسم الماضي.لعب النجم الجزائري 236 مباراة بقميص مانشستر سيتي، سجل خلالها 78 هدفا إضافة إلى 59 تمريرة حاسمة.وانضم محرز إلى كوكبة النجوم المنضمة حديثا للدوري السعودي، ولحق بالثنائي السنغالي إدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي، اللذين انضما لأهلي جدة من تشيلسي الإنجليزي.
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رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, رياض محرز , مانشستر سيتي, الأخبار, منوعات
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, رياض محرز , مانشستر سيتي, الأخبار, منوعات

رسميا… رياض محرز ينتقل إلى الأهلي السعودي

12:07 GMT 28.07.2023
© AP Photo / Lee Smithرياض محرز
رياض محرز - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Lee Smith
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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، انتقال لاعبه رياض محرز إلى صفوف أهلي جدة السعودي.
وذكر مانشستر سيتي، في بيان، أن محرز غادر النادي متجهًا إلى الأهلي السعودي، بعد 5 أعوام قضاها بقميص السيتيزن، وتمنى له التوفيق في خطوته القادمة.
من جانبه، نشر الحساب الرسمي للأهلي السعودي على "تويتر" مقطع فيديو أعلن فيه انضمام النجم الجزائري بعقد لمدة 4 أعوام.
وفي السياق، كشف خبير سوق الانتقالات الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، أن السيتي حصل على 30 مليون إسترليني في هذه الصفقة.

يذكر أن محرز (32 عاما) انضم لصفوف السيتي في صيف 2018 قادما من ليستر سيتي، وتوج مع الفريق بـ11 لقبا، آخرها الثلاثية، في الموسم الماضي.
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لعب النجم الجزائري 236 مباراة بقميص مانشستر سيتي، سجل خلالها 78 هدفا إضافة إلى 59 تمريرة حاسمة.

وانضم محرز إلى كوكبة النجوم المنضمة حديثا للدوري السعودي، ولحق بالثنائي السنغالي إدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي، اللذين انضما لأهلي جدة من تشيلسي الإنجليزي.
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