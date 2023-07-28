https://sputnikarabic.ae/20230728/روسيا-تتفق-مع-دول-أفريقيا-على-المطالبة-بتعويضات-للأضرار-الناجمة-عن-السياسة-الاستعمارية-1079520300.html

روسيا تتفق مع دول أفريقيا على المطالبة بتعويضات للأضرار الناجمة عن السياسة الاستعمارية

روسيا تتفق مع دول أفريقيا على المطالبة بتعويضات للأضرار الناجمة عن السياسة الاستعمارية

أكد الإعلان الصادر عن قمة "روسيا - أفريقيا" الثانية، اليوم الجمعة، أن روسيا والدول الأفريقية اتفقتا على المطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن السياسة... 28.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-28T17:41+0000

2023-07-28T17:41+0000

2023-07-28T17:41+0000

روسيا

قمة "روسيا - أفريقيا 2023"

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وجاء في الإعلان المنشور على موقع الكرملين الرسمي: "التعاون في المجالين السياسي والقانوني. العمل على استكمال عملية إنهاء الاستعمار في أفريقيا، والسعي للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية والإنسانية، التي لحقت بالدول الأفريقية نتيجة للسياسة الاستعمارية، بما في ذلك استرداد الممتلكات الثقافية التي نقلت خلال عملية النهب الاستعماري".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المشاركين في القمة الروسية - الأفريقية وافقوا على إعلان القمة الثانية، واعتمدوا خطة عمل مشتركة حتى عام 2026.انطلقت، أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستمر ليومين متتاليين، 27 و28 يوليو/ تموز الجاري.وتأتي القمة في إطار الجهود الرامية لتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين موسكو ودول أفريقيا، والارتقاء بها لمستوى جديد، فيما تتضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي والإنساني جلسات وورش خاصة مرتبطة بالتكنولوجيا النووية والرقمية، والقضايا الإنسانية والاجتماعية، بما في ذلك التعليم والثقافة والرياضة.

https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-القادة-الأفارقة-عبروا-عن-رغبتهم-السياسية-في-التعاون-مع-روسيا-1079519186.html

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روسيا, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"