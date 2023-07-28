https://sputnikarabic.ae/20230728/روسيا-تتفق-مع-دول-أفريقيا-على-المطالبة-بتعويضات-للأضرار-الناجمة-عن-السياسة-الاستعمارية-1079520300.html
روسيا تتفق مع دول أفريقيا على المطالبة بتعويضات للأضرار الناجمة عن السياسة الاستعمارية
روسيا تتفق مع دول أفريقيا على المطالبة بتعويضات للأضرار الناجمة عن السياسة الاستعمارية
أكد الإعلان الصادر عن قمة "روسيا - أفريقيا" الثانية، اليوم الجمعة، أن روسيا والدول الأفريقية اتفقتا على المطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن السياسة... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T17:41+0000
2023-07-28T17:41+0000
2023-07-28T17:41+0000
روسيا
قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
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وجاء في الإعلان المنشور على موقع الكرملين الرسمي: "التعاون في المجالين السياسي والقانوني. العمل على استكمال عملية إنهاء الاستعمار في أفريقيا، والسعي للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية والإنسانية، التي لحقت بالدول الأفريقية نتيجة للسياسة الاستعمارية، بما في ذلك استرداد الممتلكات الثقافية التي نقلت خلال عملية النهب الاستعماري".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المشاركين في القمة الروسية - الأفريقية وافقوا على إعلان القمة الثانية، واعتمدوا خطة عمل مشتركة حتى عام 2026.انطلقت، أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستمر ليومين متتاليين، 27 و28 يوليو/ تموز الجاري.وتأتي القمة في إطار الجهود الرامية لتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين موسكو ودول أفريقيا، والارتقاء بها لمستوى جديد، فيما تتضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي والإنساني جلسات وورش خاصة مرتبطة بالتكنولوجيا النووية والرقمية، والقضايا الإنسانية والاجتماعية، بما في ذلك التعليم والثقافة والرياضة.
https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-القادة-الأفارقة-عبروا-عن-رغبتهم-السياسية-في-التعاون-مع-روسيا-1079519186.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
روسيا, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
روسيا تتفق مع دول أفريقيا على المطالبة بتعويضات للأضرار الناجمة عن السياسة الاستعمارية
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أكد الإعلان الصادر عن قمة "روسيا - أفريقيا" الثانية، اليوم الجمعة، أن روسيا والدول الأفريقية اتفقتا على المطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن السياسة الاستعمارية، والعمل على إعادة الممتلكات الثقافية.
وجاء في الإعلان المنشور على موقع الكرملين الرسمي: "التعاون في المجالين السياسي والقانوني. العمل على استكمال عملية إنهاء الاستعمار في أفريقيا، والسعي للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية والإنسانية، التي لحقت بالدول الأفريقية نتيجة للسياسة الاستعمارية، بما في ذلك استرداد الممتلكات الثقافية التي نقلت خلال عملية النهب الاستعماري".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المشاركين في القمة الروسية - الأفريقية وافقوا على إعلان القمة الثانية، واعتمدوا خطة عمل مشتركة حتى عام 2026.
انطلقت، أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستمر ليومين متتاليين، 27 و28 يوليو/ تموز الجاري.
وتأتي القمة في إطار الجهود الرامية لتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين موسكو ودول أفريقيا، والارتقاء بها لمستوى جديد، فيما تتضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي والإنساني جلسات وورش خاصة مرتبطة بالتكنولوجيا النووية والرقمية، والقضايا الإنسانية والاجتماعية، بما في ذلك التعليم والثقافة والرياضة.