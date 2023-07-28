https://sputnikarabic.ae/20230728/روسيا-والدول-الأفريقية-يعربون-عن-قلقهم-حيال-مشاكل-الأمن-الغذائي-العالمي-1079521742.html
روسيا والدول الأفريقية يعربون عن قلقهم حيال مشاكل الأمن الغذائي العالمي
روسيا والدول الأفريقية يعربون عن قلقهم حيال مشاكل الأمن الغذائي العالمي
أعربت روسيا والدول الأفريقية عن قلقهم العميق إزاء مشاكل الأمن الغذائي العالمي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T18:24+0000
2023-07-28T18:24+0000
2023-07-28T18:24+0000
روسيا
دول إفريقية
قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1b/1079455497_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_fc30f7389da3a4d885b1588a74af8ed1.jpg
وجاء في الإعلان المنشور على موقع الكرملين الرسمي، اليوم الجمعة: "نعرب عن قلقنا العميق إزاء التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العالمي، بما فيها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة، فضلا عن اضطراب سلاسل الإنتاج والتسويق الدولية، التي تؤثر على البلدان الأفريقية إلى حد بعيد".و اتفقت روسيا والدول الأفريقية على العمل في مجلس الأمن الدولي لتخفيف ورفع العقوبات المفروضة على الدول الأفريقية.ودعت روسيا والدول الأفريقية، المجتمع الدولي، إلى توحيد الجهود للقضاء على التهديدات الإرهابية، مع دور مركزي وتنسيقي للأمم المتحدة.وأكدت روسيا والدول الأفريقية أنهما سيبذلان جهودًا مشتركة لضمان أمن الغذاء والطاقة في أفريقيا على المدى الطويل.وجاء في الإعلان: "الاعتراض المشترك على استخدام الأدوات والأساليب الانفرادية غير القانونية، بما في ذلك استخدام التدابير القسرية التي تتجاوز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستخدامها خارج الحدود الإقليمية، فضلًا عن فرض نُهج تضر في المقام الأول بالأشخاص الأكثر ضعفًا وتقوض الأمن الغذائي وأمن الطاقة على الصعيد الدولي".
https://sputnikarabic.ae/20230728/روسيا-تتفق-مع-دول-أفريقيا-على-المطالبة-بتعويضات-للأضرار-الناجمة-عن-السياسة-الاستعمارية-1079520300.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1b/1079455497_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_422a4f3760ea43adc891150e9cc9648f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, دول إفريقية, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
روسيا, دول إفريقية, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
روسيا والدول الأفريقية يعربون عن قلقهم حيال مشاكل الأمن الغذائي العالمي
تابعنا عبر
أعربت روسيا والدول الأفريقية عن قلقهم العميق إزاء مشاكل الأمن الغذائي العالمي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة.
وجاء في الإعلان المنشور على موقع الكرملين الرسمي، اليوم الجمعة: "نعرب عن قلقنا العميق إزاء التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العالمي، بما فيها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة، فضلا عن اضطراب سلاسل الإنتاج والتسويق الدولية، التي تؤثر على البلدان الأفريقية إلى حد بعيد".
و اتفقت روسيا والدول الأفريقية على العمل في مجلس الأمن الدولي لتخفيف ورفع العقوبات المفروضة على الدول الأفريقية.
وجاء في الإعلان: "تنسيق النهج في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مجال سياسة العقوبات ضد الدول الأفريقية، بما في ذلك بهدف مزيد من التخفيف والإلغاء التام للتدابير التقييدية التي فقدت أهميتها".
ودعت روسيا والدول الأفريقية، المجتمع الدولي، إلى توحيد الجهود للقضاء على التهديدات الإرهابية، مع دور مركزي وتنسيقي للأمم المتحدة.
وجاء في الإعلان: "إننا ندعو المجتمع الدولي بأسره إلى توحيد الجهود للقضاء على التهديدات الإرهابية، مع دور مركزي وتنسيقي للأمم المتحدة".
وأكدت روسيا والدول الأفريقية أنهما سيبذلان جهودًا مشتركة لضمان أمن الغذاء والطاقة في أفريقيا على المدى الطويل.
وجاء في الإعلان: "الاعتراض المشترك على استخدام الأدوات والأساليب الانفرادية غير القانونية، بما في ذلك استخدام التدابير القسرية التي تتجاوز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستخدامها خارج الحدود الإقليمية، فضلًا عن فرض نُهج تضر في المقام الأول بالأشخاص الأكثر ضعفًا وتقوض الأمن الغذائي وأمن الطاقة على الصعيد الدولي".