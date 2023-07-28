https://sputnikarabic.ae/20230728/روسيا-والدول-الأفريقية-يعربون-عن-قلقهم-حيال-مشاكل-الأمن-الغذائي-العالمي-1079521742.html

روسيا والدول الأفريقية يعربون عن قلقهم حيال مشاكل الأمن الغذائي العالمي

روسيا والدول الأفريقية يعربون عن قلقهم حيال مشاكل الأمن الغذائي العالمي

أعربت روسيا والدول الأفريقية عن قلقهم العميق إزاء مشاكل الأمن الغذائي العالمي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة. 28.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-28T18:24+0000

2023-07-28T18:24+0000

2023-07-28T18:24+0000

روسيا

دول إفريقية

قمة "روسيا - أفريقيا 2023"

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وجاء في الإعلان المنشور على موقع الكرملين الرسمي، اليوم الجمعة: "نعرب عن قلقنا العميق إزاء التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العالمي، بما فيها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة، فضلا عن اضطراب سلاسل الإنتاج والتسويق الدولية، التي تؤثر على البلدان الأفريقية إلى حد بعيد".و اتفقت روسيا والدول الأفريقية على العمل في مجلس الأمن الدولي لتخفيف ورفع العقوبات المفروضة على الدول الأفريقية.ودعت روسيا والدول الأفريقية، المجتمع الدولي، إلى توحيد الجهود للقضاء على التهديدات الإرهابية، مع دور مركزي وتنسيقي للأمم المتحدة.وأكدت روسيا والدول الأفريقية أنهما سيبذلان جهودًا مشتركة لضمان أمن الغذاء والطاقة في أفريقيا على المدى الطويل.وجاء في الإعلان: "الاعتراض المشترك على استخدام الأدوات والأساليب الانفرادية غير القانونية، بما في ذلك استخدام التدابير القسرية التي تتجاوز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستخدامها خارج الحدود الإقليمية، فضلًا عن فرض نُهج تضر في المقام الأول بالأشخاص الأكثر ضعفًا وتقوض الأمن الغذائي وأمن الطاقة على الصعيد الدولي".

https://sputnikarabic.ae/20230728/روسيا-تتفق-مع-دول-أفريقيا-على-المطالبة-بتعويضات-للأضرار-الناجمة-عن-السياسة-الاستعمارية-1079520300.html

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روسيا, دول إفريقية, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"