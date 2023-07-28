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كيم جونغ أون ووزير الدفاع الروسي يشهدان عرضا عسكريا يظهر طائرات مسيرة وصواريخ بالستية
https://sputnikarabic.ae/20230728/كيم-جونغ-أون-ووزير-الدفاع-الروسي-يشهدان-عرضا-عسكريا-يظهر-طائرات-مسيرة-وصواريخ-بالستية-1079489929.html
كيم جونغ أون ووزير الدفاع الروسي يشهدان عرضا عسكريا يظهر طائرات مسيرة وصواريخ بالستية
كيم جونغ أون ووزير الدفاع الروسي يشهدان عرضا عسكريا يظهر طائرات مسيرة وصواريخ بالستية
28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T01:46+0000
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة

كيم جونغ أون ووزير الدفاع الروسي يشهدان عرضا عسكريا يظهر طائرات مسيرة وصواريخ بالستية

01:46 GMT 28.07.2023
© AFP 2023 / KCNA VIA KNSمركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
مركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© AFP 2023 / KCNA VIA KNS
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
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