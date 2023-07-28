https://sputnikarabic.ae/20230728/كيم-جونغ-أون-ووزير-الدفاع-الروسي-يشهدان-عرضا-عسكريا-يظهر-طائرات-مسيرة-وصواريخ-بالستية-1079489929.html
كيم جونغ أون ووزير الدفاع الروسي يشهدان عرضا عسكريا يظهر طائرات مسيرة وصواريخ بالستية
كيم جونغ أون ووزير الدفاع الروسي يشهدان عرضا عسكريا يظهر طائرات مسيرة وصواريخ بالستية
28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T01:46+0000
2023-07-28T01:46+0000
2023-07-28T01:46+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
كيم جونغ أون ووزير الدفاع الروسي يشهدان عرضا عسكريا يظهر طائرات مسيرة وصواريخ بالستية
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