https://sputnikarabic.ae/20230728/نيجيريا-تدرس-شراء-طائرات-مقاتلة-من-روسيا-1079489515.html

نيجيريا تدرس شراء طائرات مقاتلة من روسيا

نيجيريا تدرس شراء طائرات مقاتلة من روسيا

أعلن مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني الروسي، دميتري شوغايف، في إطار منتدى "روسيا-أفريقيا"، أن نيجيريا أعربت عن اهتمامها بشراء مقاتلات روسية، بما... 28.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-28T01:00+0000

2023-07-28T01:00+0000

2023-07-28T01:02+0000

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

نيجريا

قمة "روسيا - أفريقيا 2023"

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وقال شوغايف لوكالة "سبوتنيك": "خلال المحادثات مع الجانب النيجيري، أعرب الشركاء عن اهتمامهم بشراء مقاتلات حديثة. يُعطى للمشتري تقييمًا عاليًا للخصائص التكتيكية والتقنية للطائرات المحلية. وتُشمل اهتمامهم أيضًا بـ "كش ملك".وأضاف أن الحديث عن التعاقدات مُبكر، وفي الوقت نفسه، ينظرون بشكل نشط إلى النماذج الروسية للتكنولوجيا الجوية.وكان شوغايف قد أعلن في وقت سابق أن روسيا قد أنجزت جزئيًا عقد توريد مروحيات هجومية من طراز مي-35 إلى نيجيريا.تبلغ حصة الطلبات الحالية من الدول الإفريقية حوالي 20%، وهو أكثر من ثلث إجمالي حجم طلبات تصدير الأسلحة الروسية.وتعد مقاتلة "كش ملك" أول طائرة من الجيل الخامس ذات محرك واحد في روسيا، تم تطويرها بواسطة شركة "سوخوي" التابعة لـ "هيئة روستيخ" للتكنولوجيا الجوية الموحدة.عُرضت المقاتلة لأول مرة في يوليو/تموز 2021 في معرض ماكس-2021 الجوي الفضائي، وعُرضت خارجياً لأول مرة في نفس العام في معرض دبي للطيران.تشمل الخصائص الرئيسية للطائرة: القدرة على التخفي وتكلفة ساعة الطيران المنخفضة، والهيكل المفتوح والمؤشرات العالية لكفاءة التكلفة.تتجاوز حمولتها 7 أطنان، ويمكن للمقاتلة استهداف ستة أهداف في وقت واحد. وتبلغ سرعة الطائرة ذات المحرك الواحد 1.8 ماخ، ونطاقها القتالي 3000 كيلومتر. من المقرر أن يتم تصنيع دفعة تجريبية من مقاتلات "كش ملك" في عام 2026.وانطلقت، يوم الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي من المقرر أن تستمر، ليومين متتاليين، في 27 و29 يوليو/ تموز الجاري، وتعد أبرز عناوين القمة الحالية تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو، بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية.

https://sputnikarabic.ae/20211102/مصدر-روسيا-تعرض-لأول-مرة-المقاتلة-من-الجيل-الخامس-كش-ملك-خلال-معرض-دبي-للطيران-2021--1050600243.html

https://sputnikarabic.ae/20210723/كش-ملك-جاهزة-لغزو-الشرق-الأوسط-1049639421.html

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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, نيجريا, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"