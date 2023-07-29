https://sputnikarabic.ae/20230729/الخارجية-الروسية-تعلن-إصدار-التأشيرة-الإلكترونية-لجميع-الأجانب-بداية-من-1-أغسطس-1079533569.html
الخارجية الروسية تعلن إصدار التأشيرة الإلكترونية لجميع الأجانب بداية من 1 أغسطس
الخارجية الروسية تعلن إصدار التأشيرة الإلكترونية لجميع الأجانب بداية من 1 أغسطس
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أنه سيتم البدء بإصدار التأشيرات الإلكترونية للأجانب الراغبين في السفر إلى روسيا، بداية من 1 أغسطس/ آب المقبل. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T09:38+0000
2023-07-29T09:38+0000
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وقالت الوزارة، في بيان، إنه "سيتم إطلاق التأشيرة الإلكترونية في 1 أغسطس 2023 الساعة 10:00 بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت غرينتش)".وأوضح البيان أنه سيكون متاحا التقدم بطلب للحصول على التأشيرة من خلال موقع "electronic-visa.kdmid.ru".كما أشارت إلى إطلاق عداد زمني بطريقة العد التنازلي لموعد إطلاق الخدمة على موقعها الرسمي.يذكر أنه في يوليو/ تموز الماضي، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية، بإدخال التأشيرات الإلكترونية في روسيا اعتبارًا من 1 أغسطس 2023.وكان بوتين قد صرح في وقت سابق، بأن روسيا مهتمة بجعل جميع الإجراءات الرسمية للسائحين الأجانب مريحة قدر الإمكان، ودعا إلى إطلاق التأشيرات الإلكترونية في أقرب وقت ممكن. وكان من المفترض أن يبدأ، اعتبارًا من عام 2021، إصدار التأشيرات الإلكترونية عبر الإنترنت لمواطني 52 دولة، لكن هذا لم يحدث بسبب جائحة كورونا.
https://sputnikarabic.ae/20230302/4-دول-عربية-يحصل-مواطنوها-على-تأشيرات-ميسرة-لدخول-روسيا-1074207770.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الخارجية الروسية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الخارجية الروسية
الخارجية الروسية تعلن إصدار التأشيرة الإلكترونية لجميع الأجانب بداية من 1 أغسطس
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أنه سيتم البدء بإصدار التأشيرات الإلكترونية للأجانب الراغبين في السفر إلى روسيا، بداية من 1 أغسطس/ آب المقبل.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه "سيتم إطلاق التأشيرة الإلكترونية
في 1 أغسطس 2023 الساعة 10:00 بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت غرينتش)".
وأوضح البيان أنه سيكون متاحا التقدم بطلب للحصول على التأشيرة من خلال موقع "electronic-visa.kdmid.ru".
كما أشارت إلى إطلاق عداد زمني بطريقة العد التنازلي لموعد إطلاق الخدمة على موقعها الرسمي.
يذكر أنه في يوليو/ تموز الماضي، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية، بإدخال التأشيرات الإلكترونية في روسيا اعتبارًا من 1 أغسطس 2023.
وكان بوتين قد صرح في وقت سابق، بأن روسيا مهتمة بجعل جميع الإجراءات الرسمية للسائحين الأجانب مريحة قدر الإمكان، ودعا إلى إطلاق التأشيرات الإلكترونية في أقرب وقت ممكن.
وكان من المفترض أن يبدأ، اعتبارًا من عام 2021، إصدار التأشيرات الإلكترونية عبر الإنترنت لمواطني 52 دولة، لكن هذا لم يحدث بسبب جائحة كورونا
.