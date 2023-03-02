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لافروف: الغرب يحاول أن يلحق هزيمة استراتيجية بروسيا للحفاظ على هيمنته العالمية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230302/4-دول-عربية-يحصل-مواطنوها-على-تأشيرات-ميسرة-لدخول-روسيا-1074207770.html
4 دول عربية يحصل مواطنوها على تأشيرات ميسرة لدخول روسيا
4 دول عربية يحصل مواطنوها على تأشيرات ميسرة لدخول روسيا
حصل مواطنو 4 دول عربية على تسهيلات في الحصول على تأشيرة دخول إلى روسيا، بموجب قرار جديد وقّعه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T09:29+0000
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ووفقا لجريدة القبس الكويتية، فإن الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وعمان، جاءت ضمن 19 دولة شملها قرار جديد بتسهيل حصول مواطنيها على تأشيرة دخول روسيا.وضم القرار الذي وقعه ميشوستين، بجانب الدول العربية الـ4 كلا من بروناي وكمبوديا والصين والهند وإندونيسيا وإيران وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ولاوس وماليزيا والمكسيك وميانمار وعمان وصربيا وتايلاند وتركيا والفلبين.يأتي ذلك فيما قالت وسائل إعلام أخرى إن مواطني هذه الدول قد يتم السماح لهم بتأشيرة لـ6 أشهر إذا كان لديهم حجز فندقي.وقال: نحن نعمل على تسهيل نظام دون تأشيرة تمامًا مع 17 دولة، ورفع القيود عن التأشيرات الإلكترونية لعدد آخر"، لافتًا إلى أن "هناك 70 دولة ستستفيد من ذلك".يشار إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، كان قد أكد في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن روسيا تعمل على إنشاء نظام من دون تأشيرة مع معظم دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والبحرين.طالع أيضا: إيفانوف: روسيا تعتزم إلغاء التأشيرات البينية مع 4 دول خليجية بينها السعودية
https://sputnikarabic.ae/20221216/-روسيا-تتفاوض-مع-دول-الخليج-على-نظام-دخول-بدون-تأشيرة-1071249477.html
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أخبار الكويت اليوم, روسيا, أخبار السعودية اليوم
أخبار الكويت اليوم, روسيا, أخبار السعودية اليوم

4 دول عربية يحصل مواطنوها على تأشيرات ميسرة لدخول روسيا

09:29 GMT 02.03.2023
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جواز سفر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
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حصل مواطنو 4 دول عربية على تسهيلات في الحصول على تأشيرة دخول إلى روسيا، بموجب قرار جديد وقّعه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.
ووفقا لجريدة القبس الكويتية، فإن الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وعمان، جاءت ضمن 19 دولة شملها قرار جديد بتسهيل حصول مواطنيها على تأشيرة دخول روسيا.
لقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
روسيا تتفاوض مع دول الخليج على نظام دخول دون تأشيرة
16 ديسمبر 2022, 04:24 GMT
وضم القرار الذي وقعه ميشوستين، بجانب الدول العربية الـ4 كلا من بروناي وكمبوديا والصين والهند وإندونيسيا وإيران وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ولاوس وماليزيا والمكسيك وميانمار وعمان وصربيا وتايلاند وتركيا والفلبين.
يأتي ذلك فيما قالت وسائل إعلام أخرى إن مواطني هذه الدول قد يتم السماح لهم بتأشيرة لـ6 أشهر إذا كان لديهم حجز فندقي.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أكد أن بلاده تدرس السماح لمواطني 11 دولة صديقة، بدخول روسيا بلا تأشيرة.

وقال: نحن نعمل على تسهيل نظام دون تأشيرة تمامًا مع 17 دولة، ورفع القيود عن التأشيرات الإلكترونية لعدد آخر"، لافتًا إلى أن "هناك 70 دولة ستستفيد من ذلك".
يشار إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، كان قد أكد في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن روسيا تعمل على إنشاء نظام من دون تأشيرة مع معظم دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والبحرين.
طالع أيضا: إيفانوف: روسيا تعتزم إلغاء التأشيرات البينية مع 4 دول خليجية بينها السعودية
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