https://sputnikarabic.ae/20230302/4-دول-عربية-يحصل-مواطنوها-على-تأشيرات-ميسرة-لدخول-روسيا-1074207770.html
4 دول عربية يحصل مواطنوها على تأشيرات ميسرة لدخول روسيا
4 دول عربية يحصل مواطنوها على تأشيرات ميسرة لدخول روسيا
حصل مواطنو 4 دول عربية على تسهيلات في الحصول على تأشيرة دخول إلى روسيا، بموجب قرار جديد وقّعه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T09:29+0000
2023-03-02T09:29+0000
2023-03-02T09:29+0000
أخبار الكويت اليوم
روسيا
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101953/48/1019534890_0:148:2048:1300_1920x0_80_0_0_6f4e916562dac0b3818f0b2d9299083f.jpg
ووفقا لجريدة القبس الكويتية، فإن الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وعمان، جاءت ضمن 19 دولة شملها قرار جديد بتسهيل حصول مواطنيها على تأشيرة دخول روسيا.وضم القرار الذي وقعه ميشوستين، بجانب الدول العربية الـ4 كلا من بروناي وكمبوديا والصين والهند وإندونيسيا وإيران وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ولاوس وماليزيا والمكسيك وميانمار وعمان وصربيا وتايلاند وتركيا والفلبين.يأتي ذلك فيما قالت وسائل إعلام أخرى إن مواطني هذه الدول قد يتم السماح لهم بتأشيرة لـ6 أشهر إذا كان لديهم حجز فندقي.وقال: نحن نعمل على تسهيل نظام دون تأشيرة تمامًا مع 17 دولة، ورفع القيود عن التأشيرات الإلكترونية لعدد آخر"، لافتًا إلى أن "هناك 70 دولة ستستفيد من ذلك".يشار إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، كان قد أكد في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن روسيا تعمل على إنشاء نظام من دون تأشيرة مع معظم دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والبحرين.طالع أيضا: إيفانوف: روسيا تعتزم إلغاء التأشيرات البينية مع 4 دول خليجية بينها السعودية
https://sputnikarabic.ae/20221216/-روسيا-تتفاوض-مع-دول-الخليج-على-نظام-دخول-بدون-تأشيرة-1071249477.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101953/48/1019534890_60:0:1989:1447_1920x0_80_0_0_688e8287ef8b6d62963b91a7f96c1296.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم, روسيا, أخبار السعودية اليوم
أخبار الكويت اليوم, روسيا, أخبار السعودية اليوم
4 دول عربية يحصل مواطنوها على تأشيرات ميسرة لدخول روسيا
تابعنا عبر
حصل مواطنو 4 دول عربية على تسهيلات في الحصول على تأشيرة دخول إلى روسيا، بموجب قرار جديد وقّعه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.
ووفقا لجريدة
القبس الكويتية، فإن الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وعمان، جاءت ضمن 19 دولة شملها قرار جديد بتسهيل حصول مواطنيها على تأشيرة دخول روسيا.
16 ديسمبر 2022, 04:24 GMT
وضم القرار الذي وقعه ميشوستين، بجانب الدول العربية
الـ4 كلا من بروناي وكمبوديا والصين والهند وإندونيسيا وإيران وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ولاوس وماليزيا والمكسيك وميانمار وعمان وصربيا وتايلاند وتركيا والفلبين.
يأتي ذلك فيما قالت وسائل إعلام أخرى إن مواطني هذه الدول قد يتم السماح لهم بتأشيرة لـ6 أشهر إذا كان لديهم حجز فندقي.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أكد أن بلاده تدرس السماح لمواطني 11 دولة صديقة، بدخول روسيا بلا تأشيرة.
وقال: نحن نعمل على تسهيل نظام دون تأشيرة تمامًا مع 17 دولة، ورفع القيود عن التأشيرات الإلكترونية لعدد آخر"، لافتًا إلى أن "هناك 70 دولة ستستفيد من ذلك".
يشار إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، كان قد أكد في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن روسيا تعمل على إنشاء نظام من دون تأشيرة مع معظم دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والبحرين.