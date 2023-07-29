https://sputnikarabic.ae/20230729/المجر-تعلق-على-خطة-الاتحاد-الأوروبي-بفرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-بـنكتة-1079550665.html
المجر تعلق على خطة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على روسيا بـ"نكتة"
المجر تعلق على خطة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على روسيا بـ"نكتة"
علق وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، على خطط الاتحاد الأوروبي لتقديم حزمة جديدة من العقوبات المناهضة لروسيا بـ"نكتة". 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T18:24+0000
2023-07-29T18:24+0000
2023-07-29T18:24+0000
العالم
روسيا
المجر
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وقال متحدثا في مؤتمر نظمه معهد "ماتياس كورفينوس كوليجيوم": "يبدو منطق بروكسل كما يلي، شيء ما لا يعمل 11 مرة، دعنا نضغط على للمرة 12. هناك نكتة وهي أن مريض يرقد على الأريكة ويسأل الطبيب: "دكتور، هل ستنجح؟" حسنا، يجب أن تكون هذه هي المرة الخامسة عشرة!" هذا هو الحال مع العقوبات".وأضاف سيارتو: "من الواضح تمامًا ولا لبس فيه أن سياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي قد فشلت، وفشلت عقوبات الاتحاد الأوروبي، وهذا ليس موقفًا سياسيًا، بل بيانًا للحقيقة".وتابع سيارتو: "السبب الأول لفرض العقوبات هو أنها ستركع الاقتصاد الروسي على ركبتيه، والسبب الثاني هو أنه عندما تركع روسيا على ركبتيها، ستنتهي الحرب. لقد مرت 500 يوم - روسيا لم تجثو على ركبتيها".زادت الدول الغربية من ضغوط العقوبات على روسيا منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، وأدت الاضطرابات في سلاسل التوريد إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وكذلك في الولايات المتحدة، مما دفع التضخم إلى مستويات قياسية وتسبب في ارتفاع تكاليف المعيشة.
https://sputnikarabic.ae/20230728/مصر-تبحث-مع-شركة-مجرية-توطين-صناعة-عربات-السكك-الحديدية-1079508498.html
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العالم, روسيا, المجر
المجر تعلق على خطة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على روسيا بـ"نكتة"
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علق وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، على خطط الاتحاد الأوروبي لتقديم حزمة جديدة من العقوبات المناهضة لروسيا بـ"نكتة".
وقال متحدثا في مؤتمر نظمه معهد "ماتياس كورفينوس كوليجيوم": "يبدو منطق بروكسل كما يلي، شيء ما لا يعمل 11 مرة، دعنا نضغط على للمرة 12. هناك نكتة وهي أن مريض يرقد على الأريكة ويسأل الطبيب: "دكتور، هل ستنجح؟" حسنا، يجب أن تكون هذه هي المرة الخامسة عشرة!" هذا هو الحال مع العقوبات".
ولفت إلى أن أي شخص عاقل يدرك أنه إذا لم يتم فعل شيء في إحدى عشرة محاولة، فلا جدوى من أخذ الثانية عشرة.
وأضاف سيارتو: "من الواضح تمامًا ولا لبس فيه أن سياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي قد فشلت، وفشلت عقوبات الاتحاد الأوروبي، وهذا ليس موقفًا سياسيًا، بل بيانًا للحقيقة".
وتابع سيارتو: "السبب الأول لفرض العقوبات هو أنها ستركع الاقتصاد الروسي على ركبتيه، والسبب الثاني هو أنه عندما تركع روسيا على ركبتيها، ستنتهي الحرب. لقد مرت 500 يوم - روسيا لم تجثو على ركبتيها".
زادت الدول الغربية من ضغوط العقوبات على روسيا
منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، وأدت الاضطرابات في سلاسل التوريد إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وكذلك في الولايات المتحدة، مما دفع التضخم إلى مستويات قياسية وتسبب في ارتفاع تكاليف المعيشة.