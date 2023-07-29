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https://sputnikarabic.ae/20230729/بمشاركة-7-آلاف-عسكري-مصر-وأمريكا-تستعدان-لمناورات-هي-الأكبر-منذ-سنوات-1079531684.html
بمشاركة 7 آلاف عسكري... مصر وأمريكا تستعدان لمناورات هي الأكبر منذ سنوات
بمشاركة 7 آلاف عسكري... مصر وأمريكا تستعدان لمناورات هي الأكبر منذ سنوات
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم" أن مصر وأمريكا تستعدان لمناورات هي الأكبر من نوعها منذ سنوات، إذ من المقرر أن يشارك فيها 7 آلاف عسكري من 33 دولة. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T08:36+0000
2023-07-29T08:36+0000
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وقال الجيش الأمريكي في بيان، أمس الجمعة، إن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، زار معبر رفح الحدودي بشمال سيناء خلال زيارته إلى مصر.وأضاف البيان أن الجنرال كوريلا التقى بقائد الجيش الثاني المصري اللواء أركان حرب محمد ربيع خلال زيارته للمعبر، وزارا عدة منشآت في الموقع وتوجها إلى بوابة المعبر الحدودي لمناقشة القدرات الحالية والتحسينات المقبلة.وأوضح البيان أن "القادة ناقشوا الجهود المستمرة لتحسين الأمن على الحدود بين مصر وقطاع غزة مع إيلاء أهمية خاصة لمعبر رفح الحدودي".وكان الجيش المصري قد أعلن، الخميس الماضي، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا، يزور مصر حاليا على رأس وفد عسكري.وأفاد بأن الجنرال كوريلا والوفد المرافق له التقى خلال الزيارة برئيس الأركان المصري الفريق أسامة عسكر.وخلال اللقاء، بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230728/قائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-يزور-مصر-ويلتقي-برئيس-الأركان-1079493656.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش المصري, الجيش الأمريكي, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش المصري, الجيش الأمريكي, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

بمشاركة 7 آلاف عسكري... مصر وأمريكا تستعدان لمناورات هي الأكبر منذ سنوات

08:36 GMT 29.07.2023
© AFP 2023 / -أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
© AFP 2023 / -
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم" أن مصر وأمريكا تستعدان لمناورات هي الأكبر من نوعها منذ سنوات، إذ من المقرر أن يشارك فيها 7 آلاف عسكري من 33 دولة.
وقال الجيش الأمريكي في بيان، أمس الجمعة، إن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، زار معبر رفح الحدودي بشمال سيناء خلال زيارته إلى مصر.
وأضاف البيان أن الجنرال كوريلا التقى بقائد الجيش الثاني المصري اللواء أركان حرب محمد ربيع خلال زيارته للمعبر، وزارا عدة منشآت في الموقع وتوجها إلى بوابة المعبر الحدودي لمناقشة القدرات الحالية والتحسينات المقبلة.
وأوضح البيان أن "القادة ناقشوا الجهود المستمرة لتحسين الأمن على الحدود بين مصر وقطاع غزة مع إيلاء أهمية خاصة لمعبر رفح الحدودي".

ووفقا للبيان، "تناول اللقاء الاستعدادات النهائية لمناورات النجم الساطع التي ستقام الشهر المقبل وستكون الأكبر من نوعها منذ سنوات، والتي سيشارك فيها أكثر من 7000 عسكري من 33 دولة".

قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الجنرال مايكل كوريلا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور مصر ويلتقي برئيس الأركان
أمس, 07:04 GMT
وكان الجيش المصري قد أعلن، الخميس الماضي، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا، يزور مصر حاليا على رأس وفد عسكري.
وأفاد بأن الجنرال كوريلا والوفد المرافق له التقى خلال الزيارة برئيس الأركان المصري الفريق أسامة عسكر.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.
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