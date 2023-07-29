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https://sputnikarabic.ae/20230729/بوتين-الحكومة-الروسية-خصصت-مليوني-دولار-لشراء-المواد-الغذائية-لمالي-1079544164.html
بوتين: الحكومة الروسية خصصت مليوني دولار لشراء المواد الغذائية لمالي
بوتين: الحكومة الروسية خصصت مليوني دولار لشراء المواد الغذائية لمالي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الحكومة الروسية خصصت مليوني دولار لشراء دفعة جديدة من المواد الغذائية لمالي من خلال هياكل الأمم المتحدة. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T15:23+0000
2023-07-29T15:23+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس الانتقالي لمالي آسيمي غويتا: "عند الضرورة، نحاول أيضًا دعم بلدك بشكل مباشر ومن خلال هياكل الأمم المتحدة ذات الصلة".وأضاف: "قررت الحكومة الروسية، على وجه الخصوص، تخصيص مليوني دولار لشراء دفعة جديدة من المواد الغذائية لأصدقائنا الماليين من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة".وشدد بوتين على زيادة عدد حصص الطلاب الماليين في الجامعات الروسية من 35 إلى 290.كما أشار الرئيس الروسي إلى القواسم المشتركة في نهج البلدين تجاه المشاكل الدولية والإقليمية.وأضاف: "نعتبر مالي أحد شركائنا الرئيسيين في المنطقة، ونشاطركم التطلع إلى نقل العلاقات إلى مستوى نوعي جديد".وقال: "نتمنى بشدة أن نتضامن في المستقبل كما هو الحال الآن من أجل احترام القانون الدولي والحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة".يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، السلسلة الأخيرة من الاجتماعات مع قادة الدول الأفريقية الذين حضروا القمة في سان بطرسبورغ، ومن المقرر إجراء محادثات مع قادة جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو ومالي والكونغو.
https://sputnikarabic.ae/20230729/الرئيس-الانتقالي-لمالي-يشكر-بوتين-لإمدادات-الحبوب-1079543348.html
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روسيا, أخبار مالي, العالم
روسيا, أخبار مالي, العالم

بوتين: الحكومة الروسية خصصت مليوني دولار لشراء المواد الغذائية لمالي

15:23 GMT 29.07.2023
© Sputnik . Алексей Даничев / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي والرئيس الانتقالي في مالي
الرئيس الروسي والرئيس الانتقالي في مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
© Sputnik . Алексей Даничев
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الحكومة الروسية خصصت مليوني دولار لشراء دفعة جديدة من المواد الغذائية لمالي من خلال هياكل الأمم المتحدة.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس الانتقالي لمالي آسيمي غويتا: "عند الضرورة، نحاول أيضًا دعم بلدك بشكل مباشر ومن خلال هياكل الأمم المتحدة ذات الصلة".
وأضاف: "قررت الحكومة الروسية، على وجه الخصوص، تخصيص مليوني دولار لشراء دفعة جديدة من المواد الغذائية لأصدقائنا الماليين من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة".
وشدد بوتين على زيادة عدد حصص الطلاب الماليين في الجامعات الروسية من 35 إلى 290.
رئيس مالي المؤقت أسيمي غويتا. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
الرئيس الانتقالي لمالي يشكر بوتين لإمدادات الحبوب
14:58 GMT
كما أشار الرئيس الروسي إلى القواسم المشتركة في نهج البلدين تجاه المشاكل الدولية والإقليمية.
وأضاف: "نعتبر مالي أحد شركائنا الرئيسيين في المنطقة، ونشاطركم التطلع إلى نقل العلاقات إلى مستوى نوعي جديد".
وقال: "نتمنى بشدة أن نتضامن في المستقبل كما هو الحال الآن من أجل احترام القانون الدولي والحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة".
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، السلسلة الأخيرة من الاجتماعات مع قادة الدول الأفريقية الذين حضروا القمة في سان بطرسبورغ، ومن المقرر إجراء محادثات مع قادة جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو ومالي والكونغو.
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