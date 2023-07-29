https://sputnikarabic.ae/20230729/بوتين-القمة-الروسية-الأفريقية-عقدت-على-مستوى-جيد-وانتهت-بنتائج-إيجابية-1079549251.html
بوتين: القمة الروسية الأفريقية عقدت على مستوى جيد وانتهت بنتائج إيجابية
بوتين: القمة الروسية الأفريقية عقدت على مستوى جيد وانتهت بنتائج إيجابية
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن قمة روسيا - أفريقيا الثانية، انعقدت على مستوى جيد وانتهت بنتائج إيجابية. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T17:25+0000
2023-07-29T17:25+0000
2023-07-29T17:25+0000
روسيا
قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
الكونغو
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وقال بوتين خلال لقائه رئيس جمهورية الكونغو، دينيس ساسو نغيسو: "يبدو لي أنها (القمة) انعقدت على مستوى جيد للغاية وخرجت بنتائج جيدة".ووجه بوتين الشكر لنغيسو على قراره زيارة سان بطرسبرغ وحضور القمة الروسية الأفريقية.وأضاف بوتين: "منذ أكثر قليلًا من شهر، ناقشنا هنا في سان بطرسبرغ مع عدد من الزعماء ورؤساء الوفود الأفارقة، بمن فيهم ممثلكم، السبل الممكنة لتسوية الوضع بشأن أوكرانيا، كما أتيحت لنا فرصة أمس لمواصلة تبادل وجهات النظر بمشاركتكم النشطة، وقد أجرينا في رأيي مناقشة صريحة للغاية ومثمرة".ونوه بوتين بارتفاع حجم التجارة بين روسيا وجمهورية الكونغو.وقال: "في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان) من هذا العام، زاد حجم التجارة الثنائية بنسبة 85 %، وهي مؤشرات جيدة".يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، السلسلة الأخيرة من الاجتماعات مع قادة الدول الأفريقية الذين حضروا القمة في سان بطرسبورغ، ومن المقرر إجراء محادثات مع قادة جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو ومالي والكونغو.عقدت القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - أفريقيا" يومي 27 و 28 يوليو/تموز في سان بطرسبرغ.
https://sputnikarabic.ae/20230729/بوتين-الحكومة-الروسية-خصصت-مليوني-دولار-لشراء-المواد-الغذائية-لمالي-1079544164.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", الكونغو
روسيا, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", الكونغو
بوتين: القمة الروسية الأفريقية عقدت على مستوى جيد وانتهت بنتائج إيجابية
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن قمة روسيا - أفريقيا الثانية، انعقدت على مستوى جيد وانتهت بنتائج إيجابية.
وقال بوتين خلال لقائه رئيس جمهورية الكونغو، دينيس ساسو نغيسو: "يبدو لي أنها (القمة) انعقدت على مستوى جيد للغاية وخرجت بنتائج جيدة".
ووجه بوتين الشكر لنغيسو على قراره زيارة سان بطرسبرغ وحضور القمة الروسية الأفريقية.
وأضاف بوتين: "منذ أكثر قليلًا من شهر، ناقشنا هنا في سان بطرسبرغ مع عدد من الزعماء ورؤساء الوفود الأفارقة، بمن فيهم ممثلكم، السبل الممكنة لتسوية الوضع بشأن أوكرانيا، كما أتيحت لنا فرصة أمس لمواصلة تبادل وجهات النظر بمشاركتكم النشطة، وقد أجرينا في رأيي مناقشة صريحة للغاية ومثمرة".
ونوه بوتين بارتفاع حجم التجارة بين روسيا وجمهورية الكونغو.
وقال: "في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان) من هذا العام، زاد حجم التجارة الثنائية بنسبة 85 %، وهي مؤشرات جيدة".
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، السلسلة الأخيرة من الاجتماعات مع قادة الدول الأفريقية الذين حضروا القمة في سان بطرسبورغ، ومن المقرر إجراء محادثات مع قادة جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو ومالي والكونغو.
عقدت القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - أفريقيا" يومي 27 و 28 يوليو/تموز في سان بطرسبرغ.