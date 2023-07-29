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https://sputnikarabic.ae/20230729/بوتين-لا-أعتقد-أن-حضوري-قمة-بريكس-أكثر-أهمية-من-وجودي-هنا-في-روسيا-الآن-1079555386.html
بوتين: لا أعتقد أن حضوري قمة "بريكس" أكثر أهمية من وجودي هنا في روسيا الآن
بوتين: لا أعتقد أن حضوري قمة "بريكس" أكثر أهمية من وجودي هنا في روسيا الآن
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن وجوده في البلاد الآن أكثر أهمية من حضوره قمة "بريكس" في جنوب أفريقيا، وجاء ذلك في معرض تعليقه على عدم مشاركته في القمة. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T23:09+0000
2023-07-29T23:09+0000
فلاديمير بوتين
مجموعة بريكس
جنوب أفريقيا
قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
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سان بطرسبورغ - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي في سان بطرسبرغ عقب القمة الروسية – الأفريقية، "أنا على اتصال مع جميع زملائي، مع الرئيس الصيني، ومع رئيس وزراء الهند، وقد التقينا للتو مرتين مع رئيس جنوب أفريقيا".وعقد الرئيس بوتين، يوم السبت، السلسلة الأخيرة من الاجتماعات مع قادة الدول الأفريقية الذين حضروا القمة الروسية الأفريقية في سان بطرسبرغ، ومن المقرر إجراء محادثات مع قادة جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو ومالي والكونغو.واختتمت، مساء الجمعة الماضية، في سان بطرسبرغ، أعمال النسخة الثانية لقمة ومنتدى "روسيا - أفريقيا"، بالاتفاق على الإعلان الختامي للقمة، التي انعقدت بمشاركة 49 دولة أفريقية.
https://sputnikarabic.ae/20230729/بوتين-لا-نريد-صداما-مع-الناتو-ولكن-إن-كان-هناك-من-يرغب-في-ذلك-فنحن-مستعدون--عاجل-1079554956.html
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فلاديمير بوتين, مجموعة بريكس, جنوب أفريقيا, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
فلاديمير بوتين, مجموعة بريكس, جنوب أفريقيا, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"

بوتين: لا أعتقد أن حضوري قمة "بريكس" أكثر أهمية من وجودي هنا في روسيا الآن

23:09 GMT 29.07.2023
© Sputnik . Alexander Kazakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
© Sputnik . Alexander Kazakov
/
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن وجوده في البلاد الآن أكثر أهمية من حضوره قمة "بريكس" في جنوب أفريقيا، وجاء ذلك في معرض تعليقه على عدم مشاركته في القمة.
سان بطرسبورغ - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي في سان بطرسبرغ عقب القمة الروسية – الأفريقية، "أنا على اتصال مع جميع زملائي، مع الرئيس الصيني، ومع رئيس وزراء الهند، وقد التقينا للتو مرتين مع رئيس جنوب أفريقيا".

وأضاف: "لا أعتقد أن حضوري قمة "بريكس" أكثر أهمية من وجودي هنا في روسيا الآن".

وعقد الرئيس بوتين، يوم السبت، السلسلة الأخيرة من الاجتماعات مع قادة الدول الأفريقية الذين حضروا القمة الروسية الأفريقية في سان بطرسبرغ، ومن المقرر إجراء محادثات مع قادة جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو ومالي والكونغو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
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21:27 GMT
واختتمت، مساء الجمعة الماضية، في سان بطرسبرغ، أعمال النسخة الثانية لقمة ومنتدى "روسيا - أفريقيا"، بالاتفاق على الإعلان الختامي للقمة، التي انعقدت بمشاركة 49 دولة أفريقية.
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