https://sputnikarabic.ae/20230729/بوتين-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-القمة-الروسية-الأفريقية-1079552165.html
بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا عقب القمة الروسية الأفريقية
بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا عقب القمة الروسية الأفريقية
عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مؤتمرا صحفيا للحديث عن نتائج القمة الروسية الأفريقية الثانية التي جرت فعالياتها في مدينة بطرسبورغ يومي الخميس والجمعة... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T19:42+0000
2023-07-29T19:42+0000
2023-07-29T20:32+0000
روسيا
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وأكد الرئيس الروسي أن دول أفريقيا لديها إمكانيات ضخمة تتنامى على نحو متسارع.ونوّه بوتين إلى أن العديد من الدول الأفريقية ما زالت تعاني من الإرهاب وتحقيق الأهداف الاقتصادية غير وارد في ظل هذا الواقع.وأكد أن روسيا تسعى لتأمين المعدات العسكرية للعديد من دول القارة الأفريقية.وبيّن بوتين أنه لمن دواعي السرور أن ندرك أن القارة الأفريقية ودية وإيجابية تجاه روسيا.ولفت بوتين إلى أن الدول الأفريقية تشتري السلاح الروسي ولا تخشى الضغوط الغربية.وأشار بوتين إلى أن الحديث مع رؤساء الدول الأفريقية بشأن أوكرانيا كان طويلاً، وموضوعياً، وتحدث الجميع عن هذه القضية.وأشار بوتين إلى أن وقف إطلاق النار غير وارد مع استمرار الهجمات الأوكرانية. وأكد بوتين أن المبادرة الأفريقية للأزمة في أوكرانيا قد تكون أساسا يمكن البناء عليه من أجل تحقيق السلام.ونوّه بوتين أن القوات الأوكرانية تعاني من خسائر فادحة ولا تغييرات كبيرة في ساحة المعركة.وقال بوتين: "أوكرانيا فقدت منذ الرابع من يونيو (حزيران) 415 دبابة، و1300 مدرعة، ثلثي الآليات التي خسرتها في المعارك غربية".ونوّه بوتين أن إنشاء مركز للغاز في تركيا لا يزال على جدول الأعمال.وقال بوتين: "روسيا لن تخزن الغاز بكميات كبيرة في تركيا فهي منصة للتجارة".
https://sputnikarabic.ae/20230729/بوتين-القمة-الروسية-الأفريقية-عقدت-على-مستوى-جيد-وانتهت-بنتائج-إيجابية-1079549251.html
https://sputnikarabic.ae/20230729/إعلام-السعودية-تستضيف-مباحثات-حول-أوكرانيا-الشهر-المقبل-بمشاركة-30-دولة-دون-روسيا-1079550840.html
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روسيا
بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا عقب القمة الروسية الأفريقية
19:42 GMT 29.07.2023 (تم التحديث: 20:32 GMT 29.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مؤتمرا صحفيا للحديث عن نتائج القمة الروسية الأفريقية الثانية التي جرت فعالياتها في مدينة بطرسبورغ يومي الخميس والجمعة الماضيين.
وأكد الرئيس الروسي أن دول أفريقيا لديها إمكانيات ضخمة تتنامى على نحو متسارع.
ونوّه بوتين إلى أن العديد من الدول الأفريقية ما زالت تعاني من الإرهاب وتحقيق الأهداف الاقتصادية غير وارد في ظل هذا الواقع.
وأكد أن روسيا تسعى لتأمين المعدات العسكرية للعديد من دول القارة الأفريقية.
وبيّن بوتين أنه لمن دواعي السرور أن ندرك أن القارة الأفريقية ودية وإيجابية تجاه روسيا.
وقال: "لقد سررت للغاية بإدراك أن هناك شعوبًا مختلفة، بالطبع، دول وسياسات مختلفة، لكن بشكل عام، القارة الأفريقية ودية للغاية وإيجابية تجاهنا".
ولفت بوتين إلى أن الدول الأفريقية تشتري السلاح الروسي ولا تخشى الضغوط الغربية.
وأشار بوتين إلى أن الحديث مع رؤساء الدول الأفريقية بشأن أوكرانيا كان طويلاً، وموضوعياً، وتحدث الجميع عن هذه القضية.
وأكد بوتين أن الدول الأفريقية تفكر بشكل صادق في كيفية إنهاء الأزمة في أوكرانيا.
وأشار بوتين إلى أن وقف إطلاق النار غير وارد مع استمرار الهجمات الأوكرانية.
وقال بوتين: "نحن لم نرفض الحوار بشأن الأزمة الأوكرانية".
وأكد بوتين أن المبادرة الأفريقية للأزمة في أوكرانيا قد تكون أساسا يمكن البناء عليه من أجل تحقيق السلام.
ونوّه بوتين أن القوات الأوكرانية تعاني من خسائر فادحة ولا تغييرات كبيرة في ساحة المعركة.
وقال بوتين: "أوكرانيا فقدت منذ الرابع من يونيو (حزيران) 415 دبابة، و1300 مدرعة، ثلثي الآليات التي خسرتها في المعارك غربية".
وأكد بوتين أنه لا أحد يريد حدوث مواجهة بين روسيا وحلف "الناتو" ولكن إذا أراد أحد فنحن مستعدون.
ونوّه بوتين أن إنشاء مركز للغاز في تركيا لا يزال على جدول الأعمال.
وقال بوتين: "روسيا لن تخزن الغاز بكميات كبيرة في تركيا فهي منصة للتجارة".