https://sputnikarabic.ae/20230729/بوتين-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-القمة-الروسية-الأفريقية-1079552165.html

بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا عقب القمة الروسية الأفريقية

بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا عقب القمة الروسية الأفريقية

عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مؤتمرا صحفيا للحديث عن نتائج القمة الروسية الأفريقية الثانية التي جرت فعالياتها في مدينة بطرسبورغ يومي الخميس والجمعة... 29.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-29T19:42+0000

2023-07-29T19:42+0000

2023-07-29T20:32+0000

روسيا

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وأكد الرئيس الروسي أن دول أفريقيا لديها إمكانيات ضخمة تتنامى على نحو متسارع.ونوّه بوتين إلى أن العديد من الدول الأفريقية ما زالت تعاني من الإرهاب وتحقيق الأهداف الاقتصادية غير وارد في ظل هذا الواقع.وأكد أن روسيا تسعى لتأمين المعدات العسكرية للعديد من دول القارة الأفريقية.وبيّن بوتين أنه لمن دواعي السرور أن ندرك أن القارة الأفريقية ودية وإيجابية تجاه روسيا.ولفت بوتين إلى أن الدول الأفريقية تشتري السلاح الروسي ولا تخشى الضغوط الغربية.وأشار بوتين إلى أن الحديث مع رؤساء الدول الأفريقية بشأن أوكرانيا كان طويلاً، وموضوعياً، وتحدث الجميع عن هذه القضية.وأشار بوتين إلى أن وقف إطلاق النار غير وارد مع استمرار الهجمات الأوكرانية. وأكد بوتين أن المبادرة الأفريقية للأزمة في أوكرانيا قد تكون أساسا يمكن البناء عليه من أجل تحقيق السلام.ونوّه بوتين أن القوات الأوكرانية تعاني من خسائر فادحة ولا تغييرات كبيرة في ساحة المعركة.وقال بوتين: "أوكرانيا فقدت منذ الرابع من يونيو (حزيران) 415 دبابة، و1300 مدرعة، ثلثي الآليات التي خسرتها في المعارك غربية".ونوّه بوتين أن إنشاء مركز للغاز في تركيا لا يزال على جدول الأعمال.وقال بوتين: "روسيا لن تخزن الغاز بكميات كبيرة في تركيا فهي منصة للتجارة".

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