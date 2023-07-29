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https://sputnikarabic.ae/20230729/رئيس-غرفة-الطاقة-الأفريقية-الغرب-فرض-قيودا-تمويلية-على-استخراج-الغاز-من-القارة-وروسيا-تنصفنا-1079554779.html
رئيس غرفة الطاقة الأفريقية: الغرب فرض قيودا تمويلية على استخراج الغاز من القارة.. وروسيا تنصفنا
رئيس غرفة الطاقة الأفريقية: الغرب فرض قيودا تمويلية على استخراج الغاز من القارة.. وروسيا تنصفنا
قال الرئيس التنفيذي لغرفة الطاقة الأفريقية "إن جى أيوك"، إن الغرب فرض قيودا تمويلية على استخراج الغاز من القارة، بينما في المقابل، أكدت روسيا على ضرورة استفادة... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T21:01+0000
2023-07-29T21:01+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، لوكالة "سبوتنيك" عقب القمة الروسية الأفريقية الثانية، التي عقدت في سانت بطرسبرغ الروسية يومي 27 و28 يوليو/تموز الجاري.وقال أيوك: "أكبر التحديات في الوقت الحالي هي خنق التمويل. نسمع ذلك من الدول الغنية تخبرنا أنه يجب أن نترك الغاز في الأرض، وأنها لن تقوم بتمويل (استخراج) الغاز. وهذا شيء كبير بالنسبة لأفريقيا".ومضى مستنكرا ازدواج المعايير الغربية: " لكنهم في الوقت نفسه يمولون نفس الغاز في البلدان المتقدمة (..) هذا ليس عدلا".في المقابل، أوضح المسؤول الأفريقي التعاطي الروسي المختلف في القضية ذاتها، مضيفا "من ناحية أخرى، يوضح ممثلو شركات الغاز والنفط الروسية المسار الأفضل لتنمية ذلك الفرع الاقتصادي".وشدد على ضرورة محاكاة النموذج الروسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة والغذاء، مضيفا "إنه شيء ملهم، وأعتقد أن أفريقيا بحاجة إلى تقليد ذلك".وفيما يتعلق بمواصلة تطوير علاقات الطاقة بين روسيا وأفريقيا، أشارأيوك إلى أن القمة الروسية الأفريقية الثانية شهدت مناقشات حول مشاريع مختلفة، ومن المتوقع توقيع العديد من الاتفاقيات.
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روسيا, أفريقيا, أخبار العالم الآن, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", الأخبار, حصري
روسيا, أفريقيا, أخبار العالم الآن, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", الأخبار, حصري

رئيس غرفة الطاقة الأفريقية: الغرب فرض قيودا تمويلية على استخراج الغاز من القارة.. وروسيا تنصفنا

21:01 GMT 29.07.2023
© Sputnik رئيس غرفة الطاقة الأفريقية إن جي أيوك في مقابلة مع سبوتنيك
 رئيس غرفة الطاقة الأفريقية إن جي أيوك في مقابلة مع سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
© Sputnik
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حصري
قال الرئيس التنفيذي لغرفة الطاقة الأفريقية "إن جى أيوك"، إن الغرب فرض قيودا تمويلية على استخراج الغاز من القارة، بينما في المقابل، أكدت روسيا على ضرورة استفادة القارة السمراء من غازها لتحقيق التنمية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، لوكالة "سبوتنيك" عقب القمة الروسية الأفريقية الثانية، التي عقدت في سانت بطرسبرغ الروسية يومي 27 و28 يوليو/تموز الجاري.
وقال أيوك: "أكبر التحديات في الوقت الحالي هي خنق التمويل. نسمع ذلك من الدول الغنية تخبرنا أنه يجب أن نترك الغاز في الأرض، وأنها لن تقوم بتمويل (استخراج) الغاز. وهذا شيء كبير بالنسبة لأفريقيا".
وأضاف: "كما تعلم، لا يمكنك إخبار أفقر البلدان أنه لا يمكنك تمويلها.[…] نعم، خنق التمويل الذي رأيناه من المؤسسات المالية الحديثة والغربية لم يكن جيدا لأفريقيا".
ومضى مستنكرا ازدواج المعايير الغربية: " لكنهم في الوقت نفسه يمولون نفس الغاز في البلدان المتقدمة (..) هذا ليس عدلا".
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في المقابل، أوضح المسؤول الأفريقي التعاطي الروسي المختلف في القضية ذاتها، مضيفا "من ناحية أخرى، يوضح ممثلو شركات الغاز والنفط الروسية المسار الأفضل لتنمية ذلك الفرع الاقتصادي".
وتابع أيوك: "أحد الأشياء الجميلة التي رأيناها في روسيا، عندما تقول الشركات الروسية، غازبروم، روسنفت، لوك أويل، روسباشنيفت، كلها إنك بحاجة إلى أن تكون قادرًا على استخدام الغاز الخاص بك لتزويد الأشخاص لديك بالطاقة".
وشدد على ضرورة محاكاة النموذج الروسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة والغذاء، مضيفا "إنه شيء ملهم، وأعتقد أن أفريقيا بحاجة إلى تقليد ذلك".
وفيما يتعلق بمواصلة تطوير علاقات الطاقة بين روسيا وأفريقيا، أشارأيوك إلى أن القمة الروسية الأفريقية الثانية شهدت مناقشات حول مشاريع مختلفة، ومن المتوقع توقيع العديد من الاتفاقيات.
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