https://sputnikarabic.ae/20230729/رئيس-غرفة-الطاقة-الأفريقية-نتطلع-لتطبيق-التجربة-الروسية-الملهمة-كي-نتمكن-من-إطعام-أنفسنا-1079553515.html
رئيس غرفة الطاقة الأفريقية: نتطلع لتطبيق التجربة الروسية الملهمة كي نتمكن من إطعام أنفسنا
رئيس غرفة الطاقة الأفريقية: نتطلع لتطبيق التجربة الروسية الملهمة كي نتمكن من إطعام أنفسنا
قال الرئيس التنفبذي لغرفة الطاقة الأفريقية "إن جى أيوك" إنه يتطلع أن تتمكن القارة السمراء، من تطوير نفسها باستخدام الغاز الطبيعي والتكنولوجيا والمهارات... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T20:27+0000
2023-07-29T20:27+0000
2023-07-29T20:27+0000
روسيا
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قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة "سبوتنيك" عقب القمة الروسية الأفريقية الثانية، التي عقدت في سان بطرسبرغ الروسية يومي 27 و28 يوليو/تموز الجاري.وأعرب أيوك عن رغبة الأفارقة في تطوير "العلاقة الفريدة" مع روسيا والاستفادة منها أكثر، مضيفا "وأنا أحب ذلك".ومضى بقوله: "يعجبني أننا قمنا بعقد اجتماع مشترك، ولكننا نتعامل أيضًا مع قضايا رئيسية مثل القمح والغذاء لضمان أن يكون الأمن الغذائي لأفريقيا في المقدمة بشكل أفضل".وتابع أيوك: "نتائج روسيا اليوم من حيث صادرات القمح، وكذلك التنمية الصناعية، ملهمة".ومضى شارحا: "اليوم، تصدر روسيا القمح إلى ثلث العالم. هذا شيء ملهم، ونتطلع أن تتمكن أفريقيا من تحويل نفسها إلى استخدام الغاز الطبيعي، والتكنولوجيا الروسية، ومجموعات المهارات الروسية، والخبرة الروسية لنقل ذلك، وأن نبني ونمتلك صناعة بتروكيماوية مثل ما بناه الروس ثم نبني صناعة زراعية حتى نتمكن من إطعام أنفسنا".
https://sputnikarabic.ae/20230727/بوتين-سنزود-دولا-أفريقية-بـ50-ألف-طن-من-الحبوب-مجانا-1079461320.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أفريقيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
روسيا, أفريقيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
رئيس غرفة الطاقة الأفريقية: نتطلع لتطبيق التجربة الروسية الملهمة كي نتمكن من إطعام أنفسنا
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قال الرئيس التنفبذي لغرفة الطاقة الأفريقية "إن جى أيوك" إنه يتطلع أن تتمكن القارة السمراء، من تطوير نفسها باستخدام الغاز الطبيعي والتكنولوجيا والمهارات الروسية، حتى تتمكن أفريقيا من إنتاج غذائها وإطعام نفسها.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة "سبوتنيك
" عقب القمة الروسية الأفريقية الثانية، التي عقدت في سان بطرسبرغ الروسية يومي 27 و28 يوليو/تموز الجاري.
وأعرب أيوك عن رغبة الأفارقة في تطوير "العلاقة الفريدة" مع روسيا والاستفادة منها أكثر، مضيفا "وأنا أحب ذلك".
ومضى بقوله: "يعجبني أننا قمنا بعقد اجتماع مشترك، ولكننا نتعامل أيضًا مع قضايا رئيسية مثل القمح والغذاء لضمان أن يكون الأمن الغذائي لأفريقيا في المقدمة بشكل أفضل".
وأشار المسؤول إلى تجربة روسيا في مجال الطاقة بقوله: "أنت تنظر إلى روسيا، لقد رأيت كيف تمكنوا من استخدام الغاز لتزويد بلدهم بالطاقة. لقد تمكنوا من استخدام الغاز لدفع مصانع البتروكيماويات واليوريا والأمونيا والأسمدة، ثم حولوا ذلك إلى قواعد زراعية حيث كانت روسيا قبل 20 عامًا مستوردا صافيا للغذاء".
وتابع أيوك: "نتائج روسيا اليوم من حيث صادرات القمح
، وكذلك التنمية الصناعية، ملهمة".
ومضى شارحا: "اليوم، تصدر روسيا القمح إلى ثلث العالم. هذا شيء ملهم، ونتطلع أن تتمكن أفريقيا من تحويل نفسها إلى استخدام الغاز الطبيعي، والتكنولوجيا الروسية، ومجموعات المهارات الروسية، والخبرة الروسية لنقل ذلك، وأن نبني ونمتلك صناعة بتروكيماوية مثل ما بناه الروس ثم نبني صناعة زراعية حتى نتمكن من إطعام أنفسنا".