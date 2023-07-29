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https://sputnikarabic.ae/20230729/رامافوزا-يصف-بوتين-بأنه-شريك-مجتهد--1079540284.html
رامافوزا يصف بوتين بأنه شريك مجتهد
رامافوزا يصف بوتين بأنه شريك مجتهد
أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أنه سعيد بالعمل مع شخص مجتهد مثل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T13:24+0000
2023-07-29T13:24+0000
روسيا
العالم
قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
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وقال رامافوزا خلال لقاء مع بوتين: "أنت شخص مجتهد ومستعد للعمل منذ الصباح الباكر، ويسعدني جدًا العمل مع شريك مثلك، لأنني أيضًا أعمل بجد".وأشار رامافوزا إلى أن لقاءه أمس مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، انتهى متأخرا نوعا ما.عقدت القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - أفريقيا" يومي 27 و 28 يوليو/تموز في سان بطرسبرغ.وتعتبر القمة الروسية - الأفريقية، الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية، إذ يهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعيًا للشراكة المتبادلة المنفعة التي تلبي تحديات القرن الـ 21.
https://sputnikarabic.ae/20230729/بوتين-قرار-افتتاح-سفارة-روسية-في-بوركينا-فاسو-يعزز-التعاون-بين-بلدينا-1079538102.html
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روسيا, العالم, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
روسيا, العالم, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"

رامافوزا يصف بوتين بأنه شريك مجتهد

13:24 GMT 29.07.2023
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا 18 يونيو 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا 18 يونيو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости
/
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أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أنه سعيد بالعمل مع شخص مجتهد مثل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وقال رامافوزا خلال لقاء مع بوتين: "أنت شخص مجتهد ومستعد للعمل منذ الصباح الباكر، ويسعدني جدًا العمل مع شريك مثلك، لأنني أيضًا أعمل بجد".
وأشار رامافوزا إلى أن لقاءه أمس مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، انتهى متأخرا نوعا ما.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان على هامش منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
بوتين: قرار افتتاح سفارة روسية في بوركينا فاسو يعزز التعاون بين بلدينا
12:21 GMT
عقدت القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - أفريقيا" يومي 27 و 28 يوليو/تموز في سان بطرسبرغ.
وتعتبر القمة الروسية - الأفريقية، الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية، إذ يهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعيًا للشراكة المتبادلة المنفعة التي تلبي تحديات القرن الـ 21.
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