https://sputnikarabic.ae/20230729/رامافوزا-يصف-بوتين-بأنه-شريك-مجتهد--1079540284.html
رامافوزا يصف بوتين بأنه شريك مجتهد
رامافوزا يصف بوتين بأنه شريك مجتهد
أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أنه سعيد بالعمل مع شخص مجتهد مثل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T13:24+0000
2023-07-29T13:24+0000
2023-07-29T13:24+0000
روسيا
العالم
قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
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وقال رامافوزا خلال لقاء مع بوتين: "أنت شخص مجتهد ومستعد للعمل منذ الصباح الباكر، ويسعدني جدًا العمل مع شريك مثلك، لأنني أيضًا أعمل بجد".وأشار رامافوزا إلى أن لقاءه أمس مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، انتهى متأخرا نوعا ما.عقدت القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - أفريقيا" يومي 27 و 28 يوليو/تموز في سان بطرسبرغ.وتعتبر القمة الروسية - الأفريقية، الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية، إذ يهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعيًا للشراكة المتبادلة المنفعة التي تلبي تحديات القرن الـ 21.
https://sputnikarabic.ae/20230729/بوتين-قرار-افتتاح-سفارة-روسية-في-بوركينا-فاسو-يعزز-التعاون-بين-بلدينا-1079538102.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
روسيا, العالم, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
رامافوزا يصف بوتين بأنه شريك مجتهد
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أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أنه سعيد بالعمل مع شخص مجتهد مثل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وقال رامافوزا خلال لقاء مع بوتين: "أنت شخص مجتهد ومستعد للعمل منذ الصباح الباكر، ويسعدني جدًا العمل مع شريك مثلك، لأنني أيضًا أعمل بجد".
وأشار رامافوزا إلى أن لقاءه أمس مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، انتهى متأخرا نوعا ما.
عقدت القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - أفريقيا" يومي 27 و 28 يوليو/تموز في سان بطرسبرغ.
وتعتبر القمة الروسية - الأفريقية
، الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية، إذ يهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعيًا للشراكة المتبادلة المنفعة التي تلبي تحديات القرن الـ 21.