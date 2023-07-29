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عباس: منظمة التحرير هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني
عباس: منظمة التحرير هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة اصطفاف جميع الفلسطينيين خلفها. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T20:59+0000
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جاء ذلك خلال استقباله وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، في مصر، حيث من المقرر مشاركتهم في اجتماع العامين للفصائل الفلسطينية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت.ولفت عباس إلى ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية حتى يمكن مواجهة ما وصفه بـ "جرائم الاحتلال" التي يتم ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني.وحذر عباس مما وصفه بـ "تصفية المشروع الوطني الفلسطيني"، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تواجه تحديات كبيرة، تستوجب الوحدة خلف منظمة التحرير.يذكر أن عباس وصل إلى مصر، في وقت سابق اليوم السبت، للمشاركة في اجتماع الفصائل الفلسطينية بمدينة العلمين المصرية.ومن المقرر أن يلتقي عباس خلال الزيارة بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
https://sputnikarabic.ae/20230724/شروط-الجهاد-الإسلامي-هل-تعرقل-حضور-فصائل-المقاومة-اجتماع-الأمناء-في-القاهرة-1079364225.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
عباس: منظمة التحرير هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني
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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة اصطفاف جميع الفلسطينيين خلفها.
جاء ذلك خلال استقباله وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، في مصر، حيث من المقرر مشاركتهم في اجتماع العامين للفصائل الفلسطينية، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت.
ولفت عباس إلى ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية
الفلسطينية حتى يمكن مواجهة ما وصفه بـ "جرائم الاحتلال" التي يتم ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني.
وحذر عباس مما وصفه بـ "تصفية المشروع الوطني الفلسطيني"، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية
تواجه تحديات كبيرة، تستوجب الوحدة خلف منظمة التحرير.
يذكر أن عباس وصل إلى مصر، في وقت سابق اليوم السبت، للمشاركة في اجتماع الفصائل الفلسطينية
بمدينة العلمين المصرية.
ومن المقرر أن يلتقي عباس خلال الزيارة بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي.