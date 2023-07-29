https://sputnikarabic.ae/20230729/غوارديولا-عن-رحيل-محرز-السعودية-غيرت-السوق-وعلى-الأندية-أن-تعي-ذلك-1079537945.html
غوارديولا عن رحيل محرز: السعودية غيرت السوق وعلى الأندية أن تعي ذلك
غوارديولا عن رحيل محرز: السعودية غيرت السوق وعلى الأندية أن تعي ذلك
علق الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على انتقال النجم الجزائري رياض محرز إلى نادي الأهلي السعودي. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T12:04+0000
2023-07-29T12:04+0000
2023-07-29T12:04+0000
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وقال غوارديولا في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي، اليوم السبت، "أتفهم تماما قراره بالمغادرة، أعرف مدى صعوبة عدم اللعب في نهائي دوري الأبطال ونهائي كأس الإتحاد الإنجليزي".وأضاف، "محرز لديه قدرات فنية عالية، ولقد استمتعت كمدرب بالعمل معه، وعلاقتنا كانت استثنائية".وأوضح أن "محرز حصل على عرض خيالي بعمر الـ32، العرض لا يمكنك رفضه، ولن أقول له أرفض العرض لأنه يجب عليه أن يقبل العرض".وأشار إلى أنه "في المستقبل سيكون هناك المزيد ولهذا السبب يجب أن تكون الأندية على دراية بذلك".وكان مانشستر سيتي، قد أعلن في بيان أمس، أن محرز غادر النادي متجهًا إلى الأهلي السعودي، بعد 5 أعوام قضاها بقميص السيتيزن، وتمنى له التوفيق في خطوته القادمة.وكشف خبير سوق الانتقالات الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، أن السيتي حصل على 30 مليون إسترليني في هذه الصفقة.يذكر أن محرز (32 عاما) انضم لصفوف السيتي في صيف 2018 قادما من ليستر سيتي، وتوج مع الفريق بـ11 لقبا، آخرها الثلاثية، في الموسم الماضي.لعب النجم الجزائري 236 مباراة بقميص مانشستر سيتي، سجل خلالها 78 هدفا إضافة إلى 59 تمريرة حاسمة.وانضم محرز إلى كوكبة النجوم المنضمة حديثا للدوري السعودي، ولحق بالثنائي السنغالي إدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي، اللذين انضما لأهلي جدة من تشيلسي الإنجليزي.
https://sputnikarabic.ae/20230728/رسميا-رياض-محرز-ينتقل-إلى-الأهلي-السعودي-1079506727.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, بيب غوارديولا, مانشستر سيتي, أخبار الدوري الإنجليزي, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, رياض محرز , الأخبار, منوعات
رياضة, بيب غوارديولا, مانشستر سيتي, أخبار الدوري الإنجليزي, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, رياض محرز , الأخبار, منوعات
غوارديولا عن رحيل محرز: السعودية غيرت السوق وعلى الأندية أن تعي ذلك
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علق الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على انتقال النجم الجزائري رياض محرز إلى نادي الأهلي السعودي.
وقال
غوارديولا في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي، اليوم السبت، "أتفهم تماما قراره بالمغادرة، أعرف مدى صعوبة عدم اللعب في نهائي دوري الأبطال ونهائي كأس الإتحاد الإنجليزي".
وأضاف، "محرز لديه قدرات فنية عالية، ولقد استمتعت كمدرب بالعمل معه، وعلاقتنا كانت استثنائية".
وأوضح أن "محرز حصل على عرض خيالي بعمر الـ32، العرض لا يمكنك رفضه، ولن أقول له أرفض العرض لأنه يجب عليه أن يقبل العرض".
وتابع: "لقد غيرت المملكة العربية السعودية السوق. قبل بضعة أشهر عندما كان كريستيانو رونالدو هو الوحيد الذي ذهب، لم يعتقد أحد أن هذا العدد الكبير من اللاعبين الكبار سيلعبون هناك".
وأشار إلى أنه "في المستقبل سيكون هناك المزيد ولهذا السبب يجب أن تكون الأندية على دراية بذلك".
وكان مانشستر سيتي، قد أعلن في بيان أمس، أن محرز
غادر النادي متجهًا إلى الأهلي السعودي، بعد 5 أعوام قضاها بقميص السيتيزن، وتمنى له التوفيق في خطوته القادمة.
وكشف خبير سوق الانتقالات الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، أن السيتي حصل على 30 مليون إسترليني في هذه الصفقة.
يذكر أن محرز (32 عاما) انضم لصفوف السيتي في صيف 2018 قادما من ليستر سيتي، وتوج مع الفريق بـ11 لقبا، آخرها الثلاثية، في الموسم الماضي.
لعب النجم الجزائري 236 مباراة بقميص مانشستر سيتي
، سجل خلالها 78 هدفا إضافة إلى 59 تمريرة حاسمة.
وانضم محرز إلى كوكبة النجوم المنضمة حديثا للدوري السعودي، ولحق بالثنائي السنغالي إدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي، اللذين انضما لأهلي جدة من تشيلسي الإنجليزي.