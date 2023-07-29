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https://sputnikarabic.ae/20230729/قرار-من-بايرن-ميونخ-يمهد-طريق-ساديو-ماني-نحو-الرحيل-إلى-النصر-السعودي-1079537294.html
قرار من بايرن ميونخ يمهد طريق ساديو ماني نحو الرحيل إلى النصر السعودي
قرار من بايرن ميونخ يمهد طريق ساديو ماني نحو الرحيل إلى النصر السعودي
أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم السبت، دخول مهاجمه السنغالي ساديو ماني في مفاوضات مع النصر السعودي. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T11:52+0000
2023-07-29T11:52+0000
مجتمع
نادي بايرن ميونخ
نادي النصر السعودي
ساديو ماني
السنغال
رياضة
منوعات
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وقال النادي البافاري، على حسابه على "تويتر" إن "ساديو ماني في مفاوضات لتغيير النادي لذا لن يكون ضمن التشكيلة اليوم".وربطت تقارير صحفية بطل أفريقيا مع منتخب السنغال وأفضل لاعب في القارة مرتين، بالانتقال إلى الدوري السعودي، وتحديدا النصر، على غرار عدد كبير من النجوم في أوروبا.ورحل ماني عن ليفربول في الميركاتو الصيفي الماضي مقابل 34 مليون يورو من ليفربول الانجليزي إلى بايرن ميونخ، من أجل خوض تحديات جديدة مع العملاق البافاري بعد فوزه بكل شيء مع الريدز منذ انضمامه في عام 2016 من ساوثهامبتون.
https://sputnikarabic.ae/20230413/بايرن-ميونيخ-يوقع-عقوبتين-على-ساديو-ماني-بعد-حادث-لكم-ليروي-ساني-1075880252.html
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نادي بايرن ميونخ, نادي النصر السعودي, ساديو ماني, السنغال, رياضة, منوعات
نادي بايرن ميونخ, نادي النصر السعودي, ساديو ماني, السنغال, رياضة, منوعات

قرار من بايرن ميونخ يمهد طريق ساديو ماني نحو الرحيل إلى النصر السعودي

11:52 GMT 29.07.2023
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHEساديو ماني لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، ونجم منتخب السنغال
ساديو ماني لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، ونجم منتخب السنغال - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHE
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أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم السبت، دخول مهاجمه السنغالي ساديو ماني في مفاوضات مع النصر السعودي.
وقال النادي البافاري، على حسابه على "تويتر" إن "ساديو ماني في مفاوضات لتغيير النادي لذا لن يكون ضمن التشكيلة اليوم".
وربطت تقارير صحفية بطل أفريقيا مع منتخب السنغال وأفضل لاعب في القارة مرتين، بالانتقال إلى الدوري السعودي، وتحديدا النصر، على غرار عدد كبير من النجوم في أوروبا.
السنغالي، ساديو ماني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
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"بايرن ميونيخ" يوقع عقوبتين على ساديو ماني بعد حادث لكم ليروي ساني
13 أبريل, 15:50 GMT
ورحل ماني عن ليفربول في الميركاتو الصيفي الماضي مقابل 34 مليون يورو من ليفربول الانجليزي إلى بايرن ميونخ، من أجل خوض تحديات جديدة مع العملاق البافاري بعد فوزه بكل شيء مع الريدز منذ انضمامه في عام 2016 من ساوثهامبتون.
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