https://sputnikarabic.ae/20230728/رئيس-الوزراء-الجزائري-علاقتنا-ممتازة-بروسيا-وماضون-في-تعزيز-العمق-الاستراتيجي-لها-1079524692.html

رئيس الوزراء الجزائري: علاقتنا ممتازة بروسيا وماضون في تعزيز العمق الاستراتيجي لها

رئيس الوزراء الجزائري: علاقتنا ممتازة بروسيا وماضون في تعزيز العمق الاستراتيجي لها

قال رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الجمعة، إن العلاقات الروسية الجزائرية ممتازة جدًا. 28.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-28T21:35+0000

2023-07-28T21:35+0000

2023-07-28T21:42+0000

الجزائر

عبد المجيد تبون

قمة "روسيا - أفريقيا 2023"

روسيا

تقارير سبوتنيك

حصري

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ولفت رئيس الوزراء في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إلى أن "زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منتصف جوان (يونوي/حزيران) إلى روسيا كانت بشرى خير للبلدين.وأكد رئيس الوزراء الجزائري أنهم ماضون كحكومتين (الجزائر وروسيا) على ما اتفق عليه الرئيسان للمضي قدما في تكريس هذا العمق الاستراتيجي للعلاقات بين الجزائر وروسيا التي كانت جيدة.واختتم الوزير الأول الجزائري "نمر الآن بدرجة أعلى من الجودة والاستراتيجية إن شاء الله".ومنتصف يونيو/حزيران الماضي، وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والجزائري عبد المجيد تبون، إعلانا بشأن تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عقب محادثاتهما في الكرملين، تضمن عددا من الاتفاقيات بمختلف المجالات في إطار تعميق الشراكة الاستراتيجية، من بينها اتفاقية للتعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، واتفاقية تعاون في مجال الإعلام، وبرنامجًا للتعاون في مجال الثقافة بين وزارتي الثقافة في البلدين للسنوات القادمة.كما أعلن البلدان عزمهما على زيادة التعاون في مجال استكشاف وإنتاج الهيدروكربونات ومعالجة النفط والغاز والبتروكيماويات.بالإضافة إلى ذلك أعلن البلدان عزمهما على تعزيز العمل في مجال الصناعة والتكنولوجيا العسكرية بما فيها توسيع الشراكات في نقل التكنولوجيا.وُتعقد قمة "روسيا - أفريقيا" الثانية، بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، في الفترة 26 - 29 يوليو/ تموز الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.وتعتبر القمة الروسية - الأفريقية، الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية، إذ يهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعيًا للشراكة المتبادلة المنفعة التي تلبي تحديات القرن الـ 21.ويدعو هذا الحدث إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الأفريقية في جميع أبعاده السياسة والأمنية والاقتصادية والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.

https://sputnikarabic.ae/20230728/مؤسس-سفراء-شباب-الجزائر-العلاقات-مع-روسيا-تمضي-لأبعد-من-التعاون-الاستراتيجي-1079521555.html

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الجزائر, عبد المجيد تبون, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري