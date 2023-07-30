https://sputnikarabic.ae/20230730/خبير-يمني-المشاركة-الواسعة-بالقمة-الروسية---الأفريقية-كسرت-العزلة-الدولية-المزعومة-على-موسكو-1079575959.html

خبير يمني: المشاركة الواسعة بالقمة الروسية - الأفريقية كسرت العزلة الدولية المزعومة على موسكو

خبير يمني: المشاركة الواسعة بالقمة الروسية - الأفريقية كسرت العزلة الدولية المزعومة على موسكو

أكد المحلل السياسي اليمني، صادق السالمي، أن المشاركة الواسعة في القمة الروسية - الأفريقية، مثل نجاحا منقطع النظير لموسكو في كسر العزلة الدولية المزعومة عليها. 30.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-30T21:55+0000

2023-07-30T21:55+0000

2023-07-30T21:55+0000

روسيا

قمة "روسيا - أفريقيا 2023"

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القاهرة - سبوتنيك. وقال السالمي، في حوار لوكالة "سبوتنيك"، إن "حجم المشاركة في القمة الروسية - الأفريقية التي اختتمت أعمالها بمشاركة 49 دولة، فاق أكثر التوقعات تفاؤلاً.. التوقعات الغربية تقول إن عدد المشاركين في القمة لن يتجاوز 19 بلدا في أحسن الأحوال فكانت الصدمة حضور ما يقارب 95 بالمئة من الدول الأفريقية، وتخلفت 5 دول لا غير، ما يعد نجاحا روسيا في كسر العزلة الدولية التي تدعي الدول الغربية أنها حاصرت روسيا بها".وأضاف الخبير اليمني، أن "الأمر خرج من يد الولايات المتحدة والدول الغربية، وهي تقف حاليا ضد عجلة التاريخ التي أعلنت نهايته في العام 1991".وذكر أن "الولايات المتحدة حكمت العالم بالحديد والنار وبقوة السلاح رافعة شعار الديمقراطية وحقوق الإنسان، للإطاحة بكل من يعارض المصالح الأمريكية".وقال السالمي، إن "30 عاماً أرهبت فيها الولايات المتحدة كل دول العالم تحت شعار محاربة الإرهاب، ثلاثين عاماً كان شعار الولايات المتحدة الوحيد، والعالم بأكمله عدو لواشنطن (من منظورها)، وإذا لم تكن معي فأنت ضدي وحتى إذا كنت معي فأنا لا أصدقك فأنت في باطنك ضدي وأنت عدوي".ورأى السالمي أن "الدول الاستعمارية لها ثأر مع العالم بأكمله، وبعيدا عما تسببت به من مجازر مباشرة في الحقبة الاستعمارية فإن آثار جرائم النظام العالمي الأمريكي (نظام ما بعد 1991م) ماثلة أمام العيان".وأكد المحلل السياسي اليمني، أن "روسيا لها قيمها وأخلاقياتها ورسالتها الحضارية ولا تساوم على مبادئها وقيمها حتى في أكثر حالاتها ضعفا".وأردف: "وقفت روسيا بجانب الدول حتى في أكثر حالاتها ضعفا، بعدما شطبت ديون تصل إلى 130 مليار دولار عن دول العالم النامي، وكان نصيب اليمن منها شطب 15 مليار دولار كانت مترتبة على دولة الجنوب [قبل الوحدة] وتم شطب ما يصل إلى 60 مليار دولار عن العراق و15 مليارا عن مصر".وبشأن العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا، أكد المحلل السياسي اليمني، أن "ما تقوم به روسيا الآن هو أنها تخوض حربا نيابة عن كل دول العالم لتشكيل نظام عالمي عادل تتساوى فيه كل الدول أمام قرارات الشرعية الدولية وتضمن فيه الدول الضعيفة عدم البطش بها من قبل أي دولة لمجرد أنها دافعت عن مصالح شعبها".وعلق السالمي على محاولة الولايات المتحدة تضليل العالم بشأن انسحاب روسيا من صفقة الحبوب، بأنه "نظام الدجل العالمي الذي تقوم روسيا بتقويضه اليوم يمارس الكذب والتضليل العلني الممجوج وينتحل الأعذار والحجج ويتذرع أنه هو من يحول دون أن يتعرض العالم لمجاعات بسبب روسيا ويدعي أن اتفاق الحبوب الملغي من روسيا سيضر أفريقيا والدول النامية وأنه يسعى لإحياء هذا الاتفاق من أجل الدول الفقيرة".وأكد السالمي، أن الأرقام أثبتت أن ما حصلت عليه الدول النامية من اتفاق الحبوب لا يتجاوز ثلاثة بالمئة، مقابل 97 بالمئة يذهب للدول الاستعمارية.وأشار إلى أن روسيا أعلنت منحها القمح مجانا للدول الفقيرة، مؤكدا أنه في ظل توقيع أكبر عقوبات على موسكو إلا أنها لم تبخل على العالم بشيء.

https://sputnikarabic.ae/20230730/المسؤول-الاقتصادي-في-سفارة-الجزائر-لدى-روسيا-التبادل-التجاري-بين-البلدين-مبشر-1079572592.html

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روسيا, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"