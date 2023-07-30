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مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي يجر البلاد إلى حرب أهلية
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي يجر البلاد إلى حرب أهلية
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيواجه حربًا أهلية إذا استمر في تولي السلطة بشكل غير... 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T19:58+0000
2023-07-30T19:58+0000
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وقال المستشار السياسي على قناته عبر منصة "يوتيوب" اليوم الأحد: "إذا تحركوا في نفس الاتجاه ، فإنهم يتجهون نحو حرب أهلية". ووفقا له، فإن "الزعيم الأوكراني يواصل بشكل غير دستوري تولي السلطة في منصبه، لأن الأحكام العرفية التي أدخلها لا تسمح بإجراء انتخابات عامة في البلاد".وأوضح سوسكين: "لقد وضعوا أنفسهم خارج الدستور، خارج القانون، إذا لم يتم رفع الأحكام العرفية وأجريت الانتخابات، فإن هذه الحكومة ستعتبر غير شرعية.وختم: "وإذا كان غير شرعي فهو غير قانوني ويمكن لأي أوكراني في إطار المادة الخامسة من الدستور أن يقضي على المتمردين".
https://sputnikarabic.ae/20230729/رئيس-مكتب-زيلينسكي-يحذر-أوكرانيا-من-شتاء-قاس-1079540867.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, العالم

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي يجر البلاد إلى حرب أهلية

19:58 GMT 30.07.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Leo Correa
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صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيواجه حربًا أهلية إذا استمر في تولي السلطة بشكل غير قانوني في البلاد.
وقال المستشار السياسي على قناته عبر منصة "يوتيوب" اليوم الأحد: "إذا تحركوا في نفس الاتجاه ، فإنهم يتجهون نحو حرب أهلية".
ووفقا له، فإن "الزعيم الأوكراني يواصل بشكل غير دستوري تولي السلطة في منصبه، لأن الأحكام العرفية التي أدخلها لا تسمح بإجراء انتخابات عامة في البلاد".
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وحذر المستشار السابق من أن هذا، إلى جانب التجنيد الإجباري للأوكرانيين في صفوف القوات المسلحة لأوكرانيا، يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية مدمرة.
وأوضح سوسكين: "لقد وضعوا أنفسهم خارج الدستور، خارج القانون، إذا لم يتم رفع الأحكام العرفية وأجريت الانتخابات، فإن هذه الحكومة ستعتبر غير شرعية.
وختم: "وإذا كان غير شرعي فهو غير قانوني ويمكن لأي أوكراني في إطار المادة الخامسة من الدستور أن يقضي على المتمردين".
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