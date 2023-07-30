https://sputnikarabic.ae/20230730/وزير-الخارجية-الكويتي-يتوجه-إلى-العراق-في-زيارة-رسمية-1079559467.html

وزير الخارجية الكويتي يتوجه إلى العراق في زيارة رسمية

وزير الخارجية الكويتي يتوجه إلى العراق في زيارة رسمية

توجه وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، اليوم الأحد، إلى العراق في زيارة رسمية. 30.07.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت الخارجية الكويتية، في بيان، إن الوزير سيجري محادثات مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الخارجية فؤاد حسين.وأضاف البيان أن وزير الخارجية الكويتي سيجري مشاورات سياسية في إطار تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية بين البلدين، كما سيبحث موضوعات حيوية وملفات تهم البلدين.يأتي ذلك في ظل سعي الكويت وبغداد لحل الخلافات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي لـ"سبوتنيك"، إن مشروع ميناء مبارك الكويتي على جزيرة بوبيان، التي تقع على مقربة من السواحل العراقية - الكويتية، يثير الجدل وتتزايد أهميته لإطلاله على قناة مرور ناقلات النفط والبواخر التجارية القادمة إلى الموانئ العراقية.وأضاف: "بالرغم من امتلاك الكويت لسواحل طويلة على الخليج العربي تبلغ 500 كم، مقارنة بسواحل العراق المطلة على الخليج التي لا تتجاوز الـ 50 كم، ولدى الكويت 5 موانئ، لكن اختيار جزيرة بوبيان أثار الجدل، لأنها لا تبعد عن الحدود العراقية سوى 1950 مترا فقط، لتبدأ بإنشاء مينائها السادس".وأشار النايل إلى أن مشروع الميناء الكويتي تسبب منذ العام 2011 في نشوب أزمة سياسية بين البلدين، إذ يرى الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية واستراتيجية مهمة، ومن جهة أخرى فإن الخبراء العراقيين يرون أن الميناء سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية ويجعلها بلا قيمة اقتصادية.

https://sputnikarabic.ae/20230717/سياسي-عراقي-لـسبوتنيك-السيادة-البحرية-قد-تفجر-خلافات-جديدة-بين-الكويت-وبغداد-1079153797.html

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