https://sputnikarabic.ae/20230730/-صفارات-الإنذار-تدوي-في-مقاطعة-نيكولاييف-بأوكرانيا-1079555808.html

صفارات الإنذار تدوي في مقاطعة نيكولاييف بأوكرانيا

صفارات الإنذار تدوي في مقاطعة نيكولاييف بأوكرانيا

أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مقاطعة نيكولاييف في أوكرانيا وفي الجزء الذي... 30.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-30T00:52+0000

2023-07-30T00:52+0000

2023-07-30T00:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

صفارات الإنذار

روسيا

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وبحسب الخرائط دوت صفارات الإنذار في مقاطعة نيكولايف عند الساعة 2.17 يتزامن مع توقيت موسكو، وقبل ذلك بقليل، عند الساعة 2.04 في الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة خيرسون.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.

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صفارات الإنذار, روسيا, أخبار أوكرانيا