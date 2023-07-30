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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230730/-صفارات-الإنذار-تدوي-في-مقاطعة-نيكولاييف-بأوكرانيا-1079555808.html
صفارات الإنذار تدوي في مقاطعة نيكولاييف بأوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في مقاطعة نيكولاييف بأوكرانيا
أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مقاطعة نيكولاييف في أوكرانيا وفي الجزء الذي... 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T00:52+0000
2023-07-30T00:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب الخرائط دوت صفارات الإنذار في مقاطعة نيكولايف عند الساعة 2.17 يتزامن مع توقيت موسكو، وقبل ذلك بقليل، عند الساعة 2.04 في الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة خيرسون.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.
https://sputnikarabic.ae/20230729/بوتين-لا-نريد-صداما-مع-الناتو-ولكن-إن-كان-هناك-من-يرغب-في-ذلك-فنحن-مستعدون--عاجل-1079554956.html
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صفارات الإنذار, روسيا, أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار, روسيا, أخبار أوكرانيا

صفارات الإنذار تدوي في مقاطعة نيكولاييف بأوكرانيا

00:52 GMT 30.07.2023
© AP Photo / Roman Hrytsynaانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Roman Hrytsyna
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أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مقاطعة نيكولاييف في أوكرانيا وفي الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة خيرسون.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب الخرائط دوت صفارات الإنذار في مقاطعة نيكولايف عند الساعة 2.17 يتزامن مع توقيت موسكو، وقبل ذلك بقليل، عند الساعة 2.04 في الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة خيرسون.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: لا نريد صداما مع الناتو ولكن إن كان هناك من يرغب في ذلك فنحن مستعدون.. فيديو
أمس, 21:27 GMT
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.
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