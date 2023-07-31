https://sputnikarabic.ae/20230731/أكبر-10-أساطيل-بحرية-في-عام-2023-1079615614.html
أكبر 10 أساطيل بحرية في عام 2023.. انقلاب ميزان القوى 180 درجة
أكبر 10 أساطيل بحرية في عام 2023.. انقلاب ميزان القوى 180 درجة
تشير البيانات الأخيرة التي تكشف عن حجم الأساطيل البحرية المنتشرة في محيطات كوكب الأرض إلى أن ميزان القوى العالمي قد انقلب 180 درجة، من الغرب إلى الشرق. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T12:31+0000
2023-07-31T12:31+0000
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رصد عسكري
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إذ أظهرت بيانات صدرت أخيرا عن مواقع متخصصة بالإحصائيات، ترتيب أكبر الترسانات البحرية للدول حول العالم والتي كشفت عن مفاجآت مدوية.ولا يخطر على بال أحد أن دولة مثل سريلانكا تتفوق بأسطولها على دولة عظمى مثل فرنسا، وهي أحد الدول الخمسة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.ونشر موقع "وايز فوتر" الأمريكي التصنيف الجديد لأكبر الأساطيل البحرية في العالم والتي كانت بالترتيب التالي:وغاب عن القائمة العديد من الدول العظمى مثل بريطانيا وفرنسا وغيرهم من الدول الساحلية الكبرى مثل البرازيل وكندا.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، إن روسيا توسع حجم قواتها البحرية، لافتا إلى أن هناك 30 سفينة جديدة ستنضم إلى الأسطول هذا العام.جاء ذلك خلال كلمته أثناء حضوره الاستعراض البحري احتفالا بيوم البحرية الروسية في مدينة سان بطرسبورغ، برفقة عدد من القادة الأفارقة.
https://sputnikarabic.ae/20230731/الأسطول-الحربي-البحري-لروسيا--1079600387.html
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رصد عسكري, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, كوريا الشمالية
رصد عسكري, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, كوريا الشمالية
أكبر 10 أساطيل بحرية في عام 2023.. انقلاب ميزان القوى 180 درجة
12:31 GMT 31.07.2023 (تم التحديث: 12:36 GMT 31.07.2023) تابعنا عبر
تشير البيانات الأخيرة التي تكشف عن حجم الأساطيل البحرية المنتشرة في محيطات كوكب الأرض إلى أن ميزان القوى العالمي قد انقلب 180 درجة، من الغرب إلى الشرق.
إذ أظهرت بيانات صدرت أخيرا عن مواقع متخصصة بالإحصائيات، ترتيب أكبر الترسانات البحرية للدول حول العالم والتي كشفت عن مفاجآت مدوية.
إذ يستبعد الناس مقارنة كوريا الشمالية بميزانيتها المتواضعة مع الجيش الأمريكي ذي الإمكانيات المادية الكبيرة.
ولا يخطر على بال أحد أن دولة مثل سريلانكا تتفوق بأسطولها على دولة عظمى مثل فرنسا، وهي أحد الدول الخمسة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
ونشر موقع "وايز فوتر
" الأمريكي التصنيف الجديد لأكبر الأساطيل البحرية في العالم والتي كانت بالترتيب التالي:
1.
جمهورية الصين الشعبية (730 قطعة بحرية).
2.
روسيا (598 قطعة بحرية).
3.
كوريا الشمالية (519 قطعة بحرية).
4.
الولايات المتحدة الأمريكية (484 قطعة بحرية).
5.
السويد (367 قطعة بحرية).
6.
أندونيسيا (324 قطعة بحرية).
7.
إيطاليا (313 قطعة بحرية).
8.
الهند (295 قطعة بحرية).
9.
تايلاند (292 قطعة بحرية).
10.
سريلانكا (275 قطعة بحرية).
وغاب عن القائمة العديد من الدول العظمى مثل بريطانيا وفرنسا وغيرهم من الدول الساحلية الكبرى مثل البرازيل وكندا.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، إن روسيا توسع حجم قواتها البحرية، لافتا إلى أن هناك 30 سفينة جديدة ستنضم إلى الأسطول هذا العام.
جاء ذلك خلال كلمته
أثناء حضوره الاستعراض البحري احتفالا بيوم البحرية الروسية في مدينة سان بطرسبورغ، برفقة عدد من القادة الأفارقة.